Confirmaron condena a narcos de Rincón de los Sauces y deben pagar suma millonaria

Tras la formulación de cargos realizada este mes, aceptaron un procedimiento abreviado. Se trata de una mujer y un hombre. Solo uno de ellos cumplirá una pena efectiva.

Tanto el hombre como la mujer fueron condenados pero solo el primero cumplirá una pena efectiva de prisión.

Dos narcos de Rincón de los Sauces que aceptaron un procedimiento abreviado deberán pagar sumas millonarias tras conocerse la homologación del acuerdo por parte de un juez de garantías.

El magistrado neuquino Marco Lupica Cristo homologó el acuerdo pleno presentado por las partes en el cual Facundo Aníbal Navarro y una mujer, de nombre Fiorella María Pía , fueron condenados por comercialización de estupefacientes y tenencia antirreglamentaria de arma de fuego de uso civil por tres hechos ocurridos en la ciudad de Rincón de los Sauces.

La formulación de cargos había sido realizada el 14 de marzo de este año. Mediante un procedimiento abreviado, Navarro recibió una condena de cuatro años de prisión efectiva y el pago de una multa de 90 unidades fijas como autor de estos delitos mientras que la mujer recibió la pena de tres años de prisión condicional y el pago de 22,5 unidades fijas como partícipe secundaria. De esta forma, deberán abonar en total casi 6 millones de pesos.

El procedimiento que permitió desbaratar el kiosco narco en Rincón de los Sauces se concretó en enero de este año.

El valor de la Unidad Fija para multas por narcocriminalidad (Ley 23.737) en Argentina se calcula según el valor del formulario de inscripción de operadores del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) y actualmente una Unidad Fija equivale a $50.000.

Un estricto seguimiento de la mujer condenada

Para mantener la condicionalidad de la prisión, la mujer no deberá cometer nuevos delitos y deberá cumplir las siguientes reglas de conducta por el término de tres años: fijar domicilio, presentarse trimestralmente ante la Dirección de Población Judicializada, abstenerse del consumo de estupefacientes y moderar el consumo de alcohol y someterse a un examen ante el gabinete de psiquiatría y psicología forense del Poder Judicial para evaluar la habitualidad en el consumo de estupefacientes en cuyo caso deberá realizar un tratamiento de adicciones (si el examen diera negativo esta pauta se dará por cumplida). También deberá acreditar una ocupación lícita o estudios en un plazo máximo de 6 meses.

drogas rincon de los sauces (2)

Por el doble de tiempo de la condena, tanto el hombre como la mujer quedarán inhabilitados para solicitar cualquier tipo de permiso de portación de arma. Asimismo, el juez ordenó el decomiso del dinero y elementos secuestrados durante el operativo y ordenó, tal como lo establece la ley, la destrucción de armas, municiones y sustancias decomisadas en los allanamientos.

Narcos de Rincón bajo la lupa

El nuevo fallo condenatorio ya homologado por un juez se suma a otra sentencia que se conoció la semana pasada, donde un hombre de Rincón de los Sauces recibió una pena de 6 años de cárcel efectiva.

A partir de la acusación del asistente letrado Pablo Jávega, Marcelo Andrés Bengolea fue condenado por venta de drogas.

La imputación fiscal fue respaldada por múltiples evidencias, entre ellas transferencias realizadas a su nombre a través de billeteras virtuales, testimonios de compradores y pericias técnicas.

Un gramo de droga por $15 mil

Según la investigación, en el domicilio donde vivía Bengolea funcionaba un punto de venta donde los compradores ingresaban por el patio y adquirían cocaína mediante pedidos en una ventana, pagando en efectivo o por transferencia. Testigos indicaron que el gramo se vendía entre 14 y 15 mil pesos y que las ventas eran constantes durante todos los días de la semana.

En un allanamiento realizado en septiembre de 2025, se secuestraron más de 27 gramos de cocaína, dos armas de fuego, balanzas con restos de sustancia, celulares, anotaciones vinculadas a la venta y cerca de un millón de pesos en efectivo.

En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el imputado reconoció su responsabilidad. El tribunal valoró como atenuantes la falta de antecedentes penales, su edad (22 años) y la admisión de los hechos, y como agravantes la magnitud de la actividad, la intervención de un menor y la presencia de armas.