Cómo sigue el comerciante apuñalado en un brutal ataque: "Un milagro"

El hombre de 28 años fue internado en el hospital Castro Rendon tras el ataque. Manifiestan preocupación por la carátula de la causa.

Después del brutal ataque con arma blanca contra Ezequiel Calfunao, un joven comerciante por parte de un automovilista el estado de salud de la víctima concentró gran preocupación por la gravedad de la lesión . Los médicos del hospital Castro Rendón calificaron el avance del estado de salud del apuñalado como "un milagro".

Así lo destacó Tomás, el hermano de la víctima en diálogo con LM Neuquén esta mañana luego de que este domingo por la tarde le dieran el alta médica a su hermano para que continúe su recuperación en la casa.

"Los médicos nos dijeron que fue un milagro lo rápido que evolucionó porque pintaba para que se quede semanas internado", destacó el joven y agregó que "por el momento el último parte médico determinó un gran avance: "sus pulmones están volviendo a la normalidad, también su riñón, era lo último que estaba funcionando mal y mejoró".

Preocupación por la causa: "Fue intento de homicidio"

Sim embargo, indicó que Ezequiel todavía conserva dificultades para respirar, dolores constantes y un malestar emocional. La situación deriva de una preocupación: la causa contra el único imputado es por lesiones graves, con un escenario donde puede ser condenado a una menor y con una pena excarcelable.

En este sentido, señaló que la acusación realizada por el Ministerio Público Fiscal "nos deja gusto a poco" y detalló las circunstancias del brutal ataque que sufrió Ezequiel, de 28 años.

"Al imputado lo tuvieron que frenar porque le quería dar una segunda puñalada, queremos que la cuasa pase a tentativa de homicidio, porque si no hubiera sido por los chicos del kiosco y un policia que estaba ahi, porque despues de la priumera puñalada quería darle otra, y cuando se ve rodeado vuelve al auto".

Como medida cautelar, el fiscal Briguglio pidió que, mientras avanza la investigación, el acusado, D. A. F, tenga la prohibición de acercarse a la víctima y al lugar del hecho en un radio de 500 metros; prohibición de tener cualquier tipo de contacto con la víctima y su grupo familiar por cualquier medio; y obligación de presentarse una vez por semana en la Comisaría 18.

El video del brutal ataque

El hecho ocurrió este miércoles 25 de marzo alrededor de las cinco de la tarde en calles Godoy y Belgrano y quedó registrado por cámaras de video difundido por el hermano de la víctima. Esto permitió que la investigación avanzara con el análisis de cámaras de seguridad.

En las imágenes se observa que un Volkswagen Voyage se encontraba detenido en el semáforo cuando el comerciante se acercó al vehículo e increpó a sus ocupantes. Segundos después, los tres hombres descendieron del auto y comenzó una pelea con empujones y golpes de puño.

En medio de la agresión de tres contra uno, uno de ellos sacó un cuchillo y lo apuñaló a la altura del tórax. Tras el ataque, los agresores volvieron al auto y escaparon del lugar.

Brutal ataque a un comerciante lo apuñalaron delante de su hijito OK

Toda la escena ocurrió a plena luz del día y fue presenciada por el hijo pequeño de la víctima que permaneció de pie a unos pasos hasta que la riña se traslada fuera de cámara y el niño es abordado por una trabajadora de delantal que se acerca a protegerlo.