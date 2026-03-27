Violencia en el oeste: imputaron al agresor que apuñaló al comerciante en una discusión de tránsito y quedó libre

Los investigadores secuestaron el auto y encontraron manchas de sangre que incriminan al agresor. Fue imputado por lesiones graves.

Tras la incertidumbre por el paradero de los autores del ataque que terminó con un comerciante apuñalado y al borde de la muerte tras una discusión de tránsito , el Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a uno de los hombres y quedó con medidas cautelares, aunque en libertad.

De acuerdo a la acusación fiscal formalizada por el asistente letrado Emilio Briguglio, de la fiscalía de Actuación Genérica del MPF en una audiencia realizada este viernes, la víctima fue lesionada de gravedad durante una discusión de tránsito en la ciudad de Neuquén por D.A.F.

Como medida cautelar Briguglio pidió que, mientras avanza la investigación, el acusado, D. A. F, tenga la prohibición de acercarse a la víctima y al lugar del hecho en un radio de 500 metros; prohibición de tener cualquier tipo de contacto con la víctima y su grupo familiar por cualquier medio; y obligación de presentarse una vez por semana en la Comisaría 18 .

comisaria 18 gran neuquen Comisaría 18ª del Gran Neuquén

Cómo fue el ataque según la Fiscalía

De acuerdo a la información provisoria recolectada por el MPF y la Policía provincial, el hecho fue cometido el 25 de marzo alrededor de las 17.30, en la zona de Godoy y Belgrano. El acusado circulaba en un Volkswagen Voyage por calle Godoy y en sentido norte. En la esquina con Belgrano, el acusado se detuvo en un semáforo y en ese momento se acercó la víctima y comenzó una discusión por una cuestión de tránsito.

Del auto del acusado bajaron dos acompañantes, primero, y luego lo hizo el imputado quien conducía. “Se acercó a la víctima y con un elemento punzocortante le asestó al menos una puñalada en la zona intercostal izquierda”, relató el asistente letrado. “Luego, los tres, se fueron del lugar en el auto y a alta velocidad”, precisó.

El hombre herido fue trasladado por un particular al hospital Horacio Heller, desde donde fue derivado hacia el Castro Rendón. Allí fue intervenido quirúrgicamente. El delito que desde el MPF se le atribuyó a D. A. F fue lesiones graves en carácter de autor.

Brutal ataque a un comerciante lo apuñalaron delante de su hijito OK

"Se constató que produjo una lesión punzo cortante en la cavidad toráxica a nivel del séptimo espacio intercostal izquierdo de 6 cm, y una lesion punzo cortante en el lobulo izquierdo inferior del pulmon izquierdo, lesiones por las que tuvo que ser intervenido y pusieron en riesgo a la vida de la víctima en forma real y afectiva, y ademas lesiones que lo van a tener alejado de sus tareas habituales por un plazo mayor a un mes", indicó.

En tanto, señaló que el grupo de hombres "se fueron del lugar, no se quedaron a auxiliar a la víctima, el vehículo estaba escondido en la casa de la madre, el señor no vive allí". Además, agregó que el arma utilizada por él no fue hallada y "conforme a la declaración el arma fue descartada cuando iban huyendo del lugar".

En relación al accionar de esconder el auto, indicó que fue tarea de Seguridad Personal de la Policía que gracias al relevamiento de cámaras de seguridad detectó la patente del Volkswagen, identificó la titularidad, lo que derivó en la identificación del dueño y conductor del vehículo.

jueza natalia pelosso La jueza Natalia Penosso avaló la formulación de cargos

A partir de allí, el personal realizó tareas de observación donde no se localiza el vehiculo en el domicilio del imputado pero sí en el de la madre. Por este motivo se realizaron dos allanamientos en ambas casas: en la del conductor se encontró la llave del auto y un dvr para analizar, y en la casa de la madre se secuestró el Volkswagen Vogaye.

Mención aparte por su importante como evidencia merece el peritaje al auto: criminalística detectó tres indicios del ataque por rastros de sangre en el sector del volante, es decir del conductor y cerca del asiento.

Lesiones graves por apuñalar a un hombre en una discusión de tránsito

Por todo esto, el fiscal indicó que bajo la plataforma fáctica, calificó de manera provisoria como lesiones graves en el contexto de una discusión de tránsito. A su turno, la Defensa no se opuso a la plataforma fáctica ni al plazo de investigación, como así tampoco a las medidas cautelares. En tanto, la abogada expresó: "fue un accionar que se enmarcó en situacion de nerviosis y miedo pero sin perjuicio de ello no nos vamos a oponer".

La jueza de garantías que dirigió la audiencia; Natalia Pelosso, avaló la formulación de cargos y estableció un plazo de investigación de cuatro meses.

Sobre el pedido de medidas cautelares que realizó el MPF, las habilitó por un plazo de cuatro meses. Las otras dos personas que iban en el auto del acusado, siendo el hijo y el primo, no fueron imputados por haber tenido una participación menor en el hecho.