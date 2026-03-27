Ataque en el oeste: se entregaron los agresores que apuñalaron a un comerciante y le formularán cargos a uno

Este viernes se realizará la acusación del Ministerio Público Fiscal a los tres atacantes que escaparon en el auto. El ataque ocurrió este miércoles en Belgrano y Godoy.

En medio de la conmoción por el brutal ataque en grupo cometido en el oeste neuquino contra un comerciante que terminó apuñalado se conoció un gran avance en la investigación: los agresores se entregaron a la Justicia . De esta manera, la Fiscalía avanzará en la formulación de cargos.

Según informó a LM Neuquén el Ministerio Público Fiscal, este mediodía se realizará la audiencia donde uno de los tres implicados enfrentará la acusación tras el apuñalamiento en calle Godoy casi Belgrano de Ezequiel Calfunao.

La víctima de 28 años recibió al menos una puñalada que resultó en una grave lesión en el tórax y perforación de un pulmón. La familia confirmó a este medio que este viernes despertó del coma y permanece internado en el hospital Castro Rendón para su recuperación.

SFP Ciudad Judicial (3) Sebastián Fariña Petersen

De acuerdo a lo informado por el MPF el caso quedó a cargo de la Fiscalía de Actuación Genérica. Entre las medidas que ordenó indicaron el relevamiento de testigos y de cámaras de seguridad y de domos en el sector y la intervención a personal de criminalística. También lanzaron el pedido al Centro de Monitoreo Urbano las filmaciones del domo ubicado justo en la intersección de las calles.

"Fue un intento de homicidio"

Tras conocerse la proximidad de la audiencia de formulación de cargos, en diálogo con LM Neuquén, el hermano de Ezequiel, Tomás Calfunao, agradeció el apoyo de la comunidad por ser quienes directamente ayudaron a identificar a los responsables: "todas las cosas las conseguí por mi cuenta, gracias a la gente que se comprometió, incluso comprometiendo su trabajo, para que luego los mismos policías me pidieran si le podía mandar fotos e información".

Al respecto del proceso penal que enfrentan, informó: "lo único que quiero es que se haga justicia, fue un intento de homcidio" y en cuanto a la acusación fiscal, adelantó "van a pedir lesiones graves". En tanto, deslizó su sospecha de que los agresores tendrán la pretensión alegar legítima defensa: "van a querer entorpecer las cosas pero nada justifica que se bajen del auto con un cuchillo y lo apuñalen".

Por otra parte, algo que agrava la situación, es que al momento de ser atacado, Ezequiel estaba con su hijo de seis años, quien observó la secuencia de violencia extrema. "Que el nene de seis años esté mirando no les importó, él lloraba y gritaba, después golpeaba las cosas, diciendo que no pudo hacer nada para cuidar a su papá", describió Tomás quien acompaña a su sobrino en el duro momento.

Brutal ataque a un comerciante lo apuñalaron delante de su hijito OK

Pese al traumático evento, recalcó que el niño pudo elaborar lo que sucedió y hablar al respecto incluso grabando un audio para su papá: "le dijo "hola papi espero que te recuperes, no te vuelvas a meter con esos tipos porque te pueden volver a pegar con el cuchillo".

El estado de salud del comerciante apuñalado

Respecto a la evolución de la salud de su hermano, Tomás señaló que fue operado de urgencia en el Castro Rendón a donde fue derivado en código rojo en la tarde del miércoles, tras el ataque.

"Tuvo un coma farmacológico por una droga que le estaban suministrando porque perdió mucha sangre: estuvo mucho tiempo sin oxígeno, tiene afectado el pulmón, pero también tocaron los riñones, tiene insuficiencia renal, todo intubado, es un desastre".

En cuanto a las lesiones que sufrió, describió que la más grave fue en la parte derecha de la espalda que le perforó el pulmón.

Hospital Castro rendon (2) Claudio Espinoza

El video del ataque

La agresión quedó directamente registrada en un video de un local comercial lo cual permitió a la investigación avanzar con el análisis de cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia del hecho.

En las imágenes se observa que un Volkswagen Voyage gris se encontraba detenido en el semáforo cuando el comerciante se acercó al vehículo e increpó a sus ocupantes por una supuesta discusión de tránsito, según testificaron vecinos. Segundos después, los tres hombres descendieron del auto y comenzó una pelea con empujones y golpes de puño.

En medio de la agresión de tres contra uno, Tomás intentó correr lo que hizo que el ataque se dirija hacia la esquina. Fue allí donde quedó fuera de cuadro de esta filmación, momento en el que se presume que al menos uno de los tres sacó un cuchillo y lo apuñaló a la altura del tórax. Tras el rápido y certero ataque, la secuencia de huída quedó filmada: los agresores volvieron al auto, ingresaron y escaparon a toda velocidad del lugar.

Como se logra ver, toda la escena ocurrió a plena luz del día y fue presenciada por el hijo pequeño de la víctima que permaneció de pie a unos pasos hasta que sucede el apuñalando y el niño es abordado por una trabajadora de delantal que se acerca a resguardarlo.