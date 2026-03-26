Ataque al comerciante en el oeste neuquino: el joven está en coma y buscan a los agresores que huyeron en un auto

De acuerdo a la Policía los agresores escaparon por calle Godoy. El hermano del apuñalado ofreció una recompensa por información del paradero.

Este miércoles se registró un grave ataque grupal a un joven que terminó apuñalado y los agresores prófugos. A partir del hecho, el Ministerio Público Fiscal (MPF) comenzó la investigación penal preparatoria con una serie de medidas para aclarar cómo sucedió el hecho y encontrar a los presuntos responsables.

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las cinco de la tarde en calles Godoy y Belgrano y quedó registrado por cámaras de video difundido por el hermano de la víctima.

En diálogo con LM Neuquén , Tomás Calfunao manifestó que lanzó una búsqueda a través de sus historias donde difunde la patente y el nombre del dueño del auto señalado. "Si no fuera por la ayuda de gente que se comprometió no sabríamos nada de los agresores", indicó y agregó: "vi que decían algo de ajuste de cuentas y nada que ver, fue una discusión de tránsito ".

De acuerdo a lo informado por el MPF el caso quedó a cargo de la Fiscalía de Actuación Genérica. Entre las medidas que ordenó indicaron el relevamiento de testigos y de cámaras de seguridad y de domos en el sector y la intervención a personal de criminalística. También lanzaron el pedido al Centro de Monitoreo Urbano las filmaciones del domo ubicado justo en la intersección de las calles.

Brutal ataque a un comerciante lo apuñalaron delante de su hijito OK

En tanto, el comisario Antonio Muñoz informó a LM Neuquén que intervino personal policial que se encontraba haciendo patrullajes preventivos y fueron alertados por transeúntes por una persona lesionada de arma blanca: "fue abordada sobre calle Godoy, 50 metros antes de Belgrano, salieron del vehículo, le propinan una lesión de arma blanca en la espalda, queda tendido en el lugar, estaban los familiares porque tienen un comercio allí, mientras que los agresores se dan a la fuga al norte por Godoy".

Además indicó que solicitaron una ambulancia del SIEN pero los familiares decidieron trasladarlo al Heller, de ahí derivaron por código rojo y fue intervenido". Al respecto de su salud, Muñoz agregó que el médico policial informó que el estado es reservado, y están esperando evolución tras la intervención quirúrgica compleja en la espalda. Según la familia está en coma inducido.

SFP Hospital Heller (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

En cuanto a los avances de la investigación, el comisario acotó que en la escena del ataque "no se encontró nada, aparentemente fue agredido y el arma fue llevada por los mismos agresores". Al ser consultado por información sobre el auto y la identidad de los agresores, el comisario indicó que todavía no cuentan con información.

Por último, sobre los motivos que habrían suscitado el ataque, indicó: "inicialmente se debe a un incidente de tránsito próximo al lugar por testimonios de la gente a través de videoentrevista". Por eso, quien lleva la investigación, personal de Seguridad Personal continúa trabajando con el relevamiento de cámaras de seguridad urbana.

Qué dijo el hermano de la víctima

En diálogo con LU5, Tomás Calfunao, su hermano, expresó que aparentemente se trata de una discusión de tránsito. "Yo no estaba en ese momento, sino en mi casa de Gran Neuquén, mi mamá me llamó diciendo que habían apuñalado a Eze. Agarramos la camioneta y fuimos enseguida. Cuando llego a Godoy y Belgrano me encuentro con toda la policía y un montón de gente", relató.

Tomás fue quien trasladó a su hermano en la camioneta familiar hasta el hospital Heller, escoltado por la policía, en lo que fueron momentos de extrema angustia. “Mi mamá cuando lo vio tuvo un ataque de pánico tremendo. Pensaba lo peor”, contó.

Al respecto de la reconstrucción de los hechos, Calfunao expresó: "Resulta que Eze estaba llegando al local, estaba estacionando, estas personas se ve que venían transitando y por alguna razón tuvieron una discusión de tránsito por la maniobra, no sé por qué, empezaron a tocarle bocina porque eso me dijo un vecino, empezaron a escucharse los insultos, entonces Eze baja y estas personas quedan justo afuera del local el semáforo porque el local está casi en la esquina con Belgrano sobre Godoy.

"Se baja, empieza a discutir, le empiezan a insultar, se baja uno, empiezan a pelearse a golpes de puño y ahí se bajan otros dos y uno de ellos le clava un cuchillo".