Intensa búsqueda de dos mujeres desaparecidas en Neuquén

La policía desplegó un amplio operativo para dar con el paradero de ambas personas.

Este martes, la Policía de la provincia de Neuquén activó un intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero de dos mujeres desaparecidas en distintos puntos del territorio.

Por un lado, las fuerzas buscan a Gladis Andrea Gómez, de 51 años, quien fue vista por última vez en la ciudad de Cutral Co. Por el otro, Silvana Gabriela Marín, de 53 años, vista por última vez en San Martín de los Andes . Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar información.

La Comisaría 14° de Cutral Co inició la búsqueda de Gladis Andrea Gómez, quien fue vista por última vez el 30 de marzo alrededor de las 14 horas, en una vivienda ubicada en calle Laguna Blanca N° 935.

busqueda gladis andrea gomez

Según la información oficial, la mujer es de tez blanca, contextura robusta, mide 1,60 metros, tiene cabello claro y ojos marrones. Respecto a la vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición, no se pudo precisar el dato. Además, tampoco se confirmó si llevaba celular.

Quienes tengan información, pueden aportarla al teléfono de la Comisaría 14°, (2994) - 860368.

busqueda gladis andrea gomez 2

El segundo operativo está a cargo de la Comisaría 43°, de la zona cordillerana, para dar con el paradero de Silvana Gabriela Marín, quien fue vista por última vez el 16 de marzo de 2024 en el barrio Los Radales, sobre calle Las Golondrinas 275, en San Martín de los Andes.

La denuncia fue realizada por un familiar. Según la información aportada, la mujer es de tez blanca, contextura delgada, mide 1,87 metros, tiene cabello negro y ojos oscuros.

busqueda silvana gabriela marin

Ante cualquier información, piden comunicarse al teléfono de la Comisaría 43°, (2972) - 431540. Ambas búsquedas mantienen en vilo a las fuerzas de seguridad y familiares de las personas desaparecidas.