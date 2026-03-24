¿Dónde está Segundo? Lo último que se sabe sobre el criancero desaparecido en Loncopué

A casi dos semanas de su desaparición, continúan los operativos por tierra, aire y río. Las condiciones climáticas dificultan la búsqueda.

La búsqueda de Segundo Daniel Artigas , el criancero de 77 años desaparecido en la zona de Huarenchenque, continúa sin resultados positivos, mientras crece la preocupación en las comunidades de Loncopué y Las Lajas por la falta de pistas firmes sobre su paradero.

Este martes, fuentes policiales confirmaron que los operativos siguen activos en distintos sectores del paraje Huarenchenque y alrededores, a unos 25 kilómetros de Loncopué .

El comisario Octavio Olave, jefe de la Comisaría 26 , informó que durante la jornada del lunes se realizaron nuevos rastrillajes tanto en tierra como en la zona del río Agrio, aunque sin novedades. “Se recorrió el río, pero no hay resultados aún. El agua sigue turbia, ha bajado un poco, pero con los temporales de nieve en la zona de Caviahue y Copahue continúa en esas condiciones”, precisó.

La desaparición de Artigas movilizó un importante despliegue de recursos humanos y logísticos. Desde el miércoles pasado se sumó un helicóptero para ampliar el radio de búsqueda mediante sobrevuelos, mientras que en tierra trabajan efectivos de la Policía del Neuquén, personal de salud, brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios y vecinos de la comunidad.

Los equipos recorren de manera intensiva caminos rurales, sectores de vegetación cerrada y la costa del río Agrio, en un intento por encontrar algún indicio que permita orientar la búsqueda. También se han seguido trayectos habituales del criancero, como los caminos que conectan su domicilio con viviendas de familiares en la zona.

Helicoptero busqueda del abuelo

Clima adverso y terreno complejo

Uno de los principales obstáculos que enfrenta el operativo son las condiciones climáticas. Las lluvias registradas durante el fin de semana pasado y las recientes nevadas en la cordillera afectaron seriamente el terreno, dificultando la detección de huellas o rastros.

Según indicaron fuentes vinculadas al operativo, el estado del río Agrio, cuyo caudal y turbiedad reducen la visibilidad y complican los recorridos por la ribera y por consecuencia dificultan las tareas de búsqueda.

Mientras se profundizan los rastrillajes, los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis respecto al posible recorrido que pudo haber tomado Artigas. Una de las líneas sugiere que el criancero podría haber avanzado por caminos alternativos o senderos poco transitados en la zona rural.

Búsqueda del abuelo de 77 años desde un helicoptero

En este contexto, se continúa ampliando el área de búsqueda hacia sectores más alejados, con el objetivo de descartar posibilidades y cubrir la mayor cantidad de terreno posible.

Angustia familiar y apoyo comunitario

La desaparición generó una fuerte conmoción en la región, donde vecinos y organizaciones se sumaron activamente a los operativos. La familia del criancero expresó su angustia por la falta de novedades, pero también agradeció el acompañamiento recibido.

“Estamos haciendo todo lo posible para encontrar a nuestro abuelo. Agradecemos a todos los que están trabajando incansablemente”, expresó Margarita Vázquez, nieta de Artigas.

Desde la Comisaría 26 reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad y recordaron que cualquier información puede ser comunicada al 101 o al teléfono (2948) 498033.

Busqueda del abuelo de loncopue

Investigación en curso

En paralelo al operativo de búsqueda, la causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Zapala. El fiscal Marcelo Jofré confirmó que la investigación sigue abierta y que, hasta el momento, no se han registrado avances significativos.

Las tareas de rastrillaje continuarán en las próximas horas con todos los recursos disponibles, en un operativo que no se detiene y que mantiene en vilo a toda la región.