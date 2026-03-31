También se condenó a su cómplice, aunque la mujer no irá a la cárcel mientras cumpla las pautas de conducta.

Otro narco de Rincón de los Sauces fue condenado a prisión efectiva

Tan solo 20 días después de que se allanó un kiosco narco en Rincón de los Sauces , su responsable fue condenado a 4 años de prisión efectiva mediante un acuerdo de partes.

El acuerdo fue presentado por la fiscal del caso Silvia Moreira y por el asistente letrado Pablo Jávega e incluyó la declaración de responsabilidad de Facundo Aníbal Navarro . En el mismo proceso, una mujer admitió su participación en el hecho y recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso como partícipe secundaria.

El hecho investigado ocurrió entre el 12 de febrero y el 13 de marzo de 2026 en una vivienda de Rincón de los Sauces, donde funcionaba un punto de venta de drogas. Según la acusación, el principal imputado, Navarro , vendía cocaína y otras sustancias a distintas personas que concurrían al lugar, mientras que María Pía Narváez colaboraba en tareas de fraccionamiento y comercialización.

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La investigación incluyó tareas de vigilancia en las que se registraron al menos 24 operaciones compatibles con la venta de estupefacientes. Además, se constató que los pagos se realizaban tanto en efectivo como mediante billeteras virtuales.

Durante un allanamiento realizado el 13 de marzo, la Policía secuestró 68 gramos de cocaína, pequeñas cantidades de cannabis, balanzas de precisión, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento, más de $2,6 millones en efectivo y tres armas de fuego con municiones, todas aptas para el disparo.

Los delitos fueron calificados como comercio de estupefacientes, en calidad de autor para Navarro y de partícipe secundaria para Narváez, en concurso real con tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil.

Sujetos a pautas de conducta

El juez de garantías Marco Lupica Cristo fue quien hizo el control de legalidad del acuerdo y tras escuchar la palabra de ambos imputados, quienes admitieron los hechos atribuidos, homologó el acuerdo y dictó la responsabilidad penal de cada uno.

Como resultado, Navarro fue condenado a 4 años de prisión efectiva y al pago de una multa, mientras que Narváez recibió una pena de 3 años de prisión condicional, con reglas de conducta como: fijar domicilio, presentarse periódicamente ante la Dirección de Población Judicializada, no consumir estupefacientes y acreditar trabajo o estudios.

Además, el acuerdo de condena impulsado por Moreira y Jávega incluyó el decomiso del dinero secuestrado en el allanamiento, así como también de los dispositivos electrónicos y las sustancias secuestradas, así como el mantenimiento de la clausura del inmueble donde se desarrollaba la actividad ilícita.

drogas rincon de los sauces Tanto el hombre como la mujer fueron condenados pero solo el primero cumplirá una pena efectiva de prisión.

Tercera condena por microtráfico en menos de una semana

Días atrás, un joven narco que manejaba un kiosco de droga en Rincón de los Sauces admitió su responsabilidad y fue condenado el pasado jueves a una pena de prisión efectiva mediante un proceso abreviado. Un allanamiento permitió secuestrar droga de su domicilio y las pericias contables sumaron como evidencia ingresos millonarios por la venta ilegal.

Se llegó a la condena a partir de la acusación del asistente letrado Pablo Jávega, que señaló a Marcelo Andrés Bengolea por comercializar estupefacientes en una vivienda de Rincón de los Sauces. Según la investigación, dirigía la actividad de venta de drogas desde ese domicilio, donde además se hallaron armas de fuego.

La imputación fiscal fue respaldada por múltiples evidencias, entre ellas transferencias realizadas a su nombre a través de billeteras virtuales, testimonios de compradores y pericias técnicas.