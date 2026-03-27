"Te vamos a amar toda la vida": dolor por el criancero hallado muerto tras 12 días de búsqueda

La familia del hombre de 77 años se despidió con dolor y amor, después de que la Fiscalía confirmara que no hubo signos de violencia en su muerte.

La espera se hizo interminable y lamentablemente no fue el final que nadie deseaba. En este triste contexto, Margarita Vázquez, nieta de don Segundo Daniel Artigas , se despidió de su querido abuelo con un sentido mensaje en sus redes sociales. "Te vamos a amar toda la vida”, escribió entre lágrimas.

Asimismo, en declaraciones exclusivas a LM Neuquén , la joven expresó su agradecimiento a todo el equipo de búsqueda que trabajó incansablemente para encontrar a su familiar. "Gracias a cada una de las personas que estuvieron, que acompañaron, que compartieron, que buscaron sin descanso y que sostuvieron la esperanza junto a nosotros en este tiempo tan duro para toda la familia", dijo con la voz quebrada por el dolor.

La nieta de don Artigas recordó los momentos compartidos con su abuelo y se despidió de él con amor. "Hoy nos toca aceptar que ya no vamos a tenerlo físicamente a mi abuelito, pero su amor inmenso quedó sembrado para siempre en cada uno de nosotros ", sostuvo.

Margarita también agradeció el acompañamiento incondicional de toda la familia y de la comunidad de Loncopué. "Cada gesto, cada palabra y cada ayuda significaron mucho más de lo que podemos expresar", admitió.

A su vez, la familia de don Segundo agradeció también a los medios de comunicación por su apoyo y difusión en la búsqueda de su ser querido. "De corazón, gracias, por cada difusión y reporte", concluyó su nieta.

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12 días de una incansable búsqueda

La Regional Centro de Manejo de Fuego informó a través de sus sitios oficiales que, tras 12 días de intensos operativos, Artigas fue hallado sin vida. El cuerpo fue localizado en el margen oeste del río Agrio, a unos 20 metros de la ribera, en cercanías de su puesto de invernada en el paraje Huarenchenque.

Según informaron, el hallazgo se produjo en el marco de un operativo cerrojo realizado en la zona, y con esto, se dio por finalizada una etapa de trabajo coordinado entre distintos organismos. “Las causas del fallecimiento quedan sujetas a las pericias correspondientes, bajo intervención judicial”, señalaron.

Asimismo, agradecieron la invaluable colaboración de Bomberos, Gendarmería, Policía, Hospital Loncopué, medios aéreos y personal de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos.

Por último, enviaron sus condolencias y respetos a la familia del abuelo Artigas.

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Muerte sin signos de violencia

El fiscal del caso, Marcelo Jofré, confirmó -en un breve contacto con este diario- que se certificó la muerte y que “no se encontraron signos de violencia en el cuerpo”. El lugar del hallazgo paradójicamente fue en cercanías de su puesto de invernada en Huarenchenque, el cual se ubica a escasos 50 metros del curso de agua.

Hay que recordar que ese fin de semana el cauce del río Agrio aumentó considerablemente su caudal a raíz de los fuertes temporales de lluvia y nieve en la localidad y en la cuenca superior.

Todas las diligencias policiales y judiciales estuvieron a cargo de la comisaría 26 de Loncopué, a cargo del comisario Octavio Olave y del Ministerio Público Fiscal de Zapala respectivamente.