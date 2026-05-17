Viaje al Mundial 2026: cuánto cuesta un paquete para ver a la Selección

Enterate el precio, la disponibilidad y los trámites que hacen falta para poder viajar a ver a la Selección Argentina.

La fiebre mundialista ya se vive en Neuquén y todo el Alto Valle. Muchas familias, grupos de amigos e hinchas empedernidos consultan por decenas a las agencias de viaje por paquetes para viajar a ver a la Selección Argentina este Mundial 2026.

Los paquetes cuestan miles de dólares . Aún así, el fenómeno es más fuerte y quienes pueden permitirlo se preparan para realizar el viaje contratando tanto paquetes con todo incluido como separando algunas opciones (comprando solo pasajes y alojamiento o pasajes y entradas). Según reportaron varias agencias a LM Neuquén , hay más consultas que compras, pero el movimiento sigue activo.

Según plantean, hay varias diferencias entre el mundial de Qatar 2022 y el que se jugará este año en Canadá, Estados Unidos y México. El contexto económico, las distancias, logística interna y normativas de los países cambian completamente el escenario.

Cómo van las ventas de paquetes

Según Leonardo Sebastián, responsable de Sebastián Viajes, las consultas a estas alturas comienzan a bajar para luego subir más cerca de la fecha. "La verdad que bajaron un montón las consultas. Lo que fue fines del año pasado, las consultas eran bastante recurrentes, había un montón de alternativas de promociones y demás. Siguen habiendo, siguen existiendo, de hecho, este en algunos casos han bajado un poco los precios", contó el agente.

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El hombre atribuyó esa caída en las consultas a varios puntos: "yo creo que por varios motivos, uno es por los altos costos, el otro es más que nada, yo creo, por una cuestión de de visa: para viajar a Estados Unidos necesitas visa, entonces no todo el mundo la tiene".

Sin embargo, afirmó que espera un aumento en consultas y compras más sobre la fecha. "Lo que sí pasa, como en todos los mundiales, es que por ahí a último momento la gente empieza a decidirse o a definirse, están siempre los que están a último momento", explicó.

Agregó que, en comparación a Qatar 2022, las ventas se han mantenido similares, a pesar de que este año los paquetes son más caros.

Cuánto cuestan los paquetes turísticos para viajar al Mundial

Hay muchas opciones en la región para viajar a ver a la selección. Los paquetes pueden tener variaciones dependiendo de la agencia, el operador y los servicios incluidos. Por ejemplo, existen paquetes para ver un solo partido, 2 o la fase de grupos completa.

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Según el relevamiento realizado por LM Neuquén, un paquete con aéreos, alojamiento, traslados hacia las ciudades en las que se juegan los tres partidos y entradas de categoría 3 (es decir, detrás de los arcos) cuesta, en promedio, unos USD 15.000.

Esos paquetes incluyen la vuelta al país. En el caso de que la Selección clasifique a 16avos, varias agencias permiten cotizar a cada grupo un nuevo paquete para quedarse en EE.UU la cantidad de tiempo que deseen.

"En caso de que nos pidan 16avos u octavos de final, nosotros les cotizamos a parte, pero no está dentro del paquete de grupo que nosotros vendemos", explicó Candela Sánchez, agente de DViajes. Esa agencia tiene un paquete completo con entradas categoría 3 y estadía en Miami a USD 16.500. Además, cuentan con el mismo paquete pero con entradas "Match Hospitality", una opción más VIP con comida y mejor vista del estadio a USD 21.500.

Diferencias Clave entre Qatar y Estados Unidos

Según varios agentes consultados por LM Neuquén, hay dos diferencias clave entre el mundial pasado y este, las cuales afectan directamente el precio y la cantidad de personas que viajan: los trámites previos y la logística del mundial.

Hay un aspecto fundamental que provoca que la venta y consultas sobre paquetes baje en esta época: la visa. Para viajar a Qatar no hace falta tener ese sello, mientras que para entrar a los Estados Unidos sí.

Otro punto importante que marca una diferencia fundamental entre el Mundial 2022 y el 2026 es la distribución de los partidos. El mundial de Qatar solo se disputó en la ciudad de Doha, mientras que el de este año se distribuirá en 16 sedes de tres países distintos, lo que encarece notoriamente los paquetes de varios encuentros, ya que la Selección jugará los tres correspondientes a la fase de grupos en tres ciudades distintas.