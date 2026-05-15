En las últimas horas se confirmó que un medio de comunicación se integra a la lista de canales que transmitirán el certamen ecuménico.

Un canal histórico anunció que va a transmitir la Copa del Mundo: de quién se trata

El Mundial 2026 ya empieza a sentirse en las calles del país entendiendo que faltan tan solo 27 días para el inicio del certamen donde la Selección argentina irá con la intención de defender el título conseguido en Qatar 2022. Es por eso que las figuritas para el álbum empiezan a escasear, los jugadores afrontan preparativos especiales y los medios empiezan a confirmar su programación.

Este jueves por la mañana hubo una confirmación importante de un medio de comunicación afirmando públicamente que será uno de los encargados en transmitir partidos de la Scaloneta a través de su pantalla.

" TyC Sports transmitirá a la Selección Argentina y más partidos en vivo del Mundial 2026 desde Estados Unidos, México y Canadá, en lo que será la primera edición con 48 selecciones de la cita máxima del fútbol, del 11 de junio y hasta el 19 de julio", confirmó el medio a través de su página web.

A su vez, se refirió al despliegue que harán contemplando a transmisión en vivo de los partidos del seleccionado: "En cada presentación de Argentina, que arrancará su camino en el Grupo J contra Argelia, Austria y Jordania, TyC Sports contará con móviles, posiciones exclusivas y cámaras propias diferenciales. Además, todo el color de los fanáticos en las sedes y alrededores del estadio con los cronistas que mejor entienden la pasión que caracteriza a la hinchada celeste y blanca, detrás del sueño de defender el título y bordar la cuarta estrella."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2055303293241381116&partner=&hide_thread=false TyC Sports, como de costumbre, el canal del mundial pic.twitter.com/0OEtQggtEA — TyC Sports (@TyCSports) May 15, 2026

Los otros medios para ver la Copa del Mundo

A diferencia de años anteriores, varios canales y plataformas de streaming contarán con derechos parciales, pero hasta el momento ninguna se había hecho con los 104 partidos que tendrá la competencia, a excepción de DSports (plataforma de DirecTV).

Telefé y la Televisión Pública transmitirán los partidos de la Selección Argentina y otros tantos destacados, al igual que Disney+ que además contará con los relatos de Mariano Closs. Sin embargo, los fanáticos del fútbol aprovechan las épocas mundialistas para mirar duelos que, en otra ocasión, pasarían desapercibidos, y hasta el momento eso solo sería posible para los suscriptores de DSports.

Paramount + es otra de las empresas que anunció una alianza estratégica con DSports, mediante la cual televisará para Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay los 104 partidos del Mundial 2026 en vivo. Este acuerdo multianual forma parte de una estrategia de la plataforma en la que busca apostar por los eventos deportivos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2055310712835105282&partner=&hide_thread=false VIVISTE LA TERCERA POR TYC SPORTS Y VAMOS POR LA CUARTA pic.twitter.com/gZ7zidDxLY — TyC Sports (@TyCSports) May 15, 2026

Además del Mundial, a partir del 1 de junio Paramount + emitirá los partidos de La Liga de España y de la Copa Conmebol Sudamericana, que hasta el momento iban en exclusiva por DSports. Por otro lado, Paramount tendrá en el ciclo 2027-2031 el 50 por ciento de los partidos de la Champions League.