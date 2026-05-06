Una cadena televisiva contratará a un hincha para ver los partidos del Mundial a cambio de una suma millonaria

Según trascendió en las últimas horas, una cadena estadounidense ofrece un puesto para ver los partidos del Mundial 2026 en un lugar soñado.

La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y en el ambiente empieza a sentirse el clima mundialista donde la Selección argentina tendrá la misión de defender el título conseguido en la cita concretada en Qatar durante 2022 y viviría el último certamen de Lionel Messi . Ese período de duración de la cita ecuménica se convierte en una maratón de partidos que cualquier aficionado quiere ver.

Más allá de la mayoría de las personas lo hacen por una cuestión de esparcimiento y fanatismo por el deporte, otros lo hacen por trabajo. En este último grupo mencionado, solo uno tendrá la posibilidad de tener un trabajo casi soñado propuesto por una cadena televisiva.

La cadena televisiva Fox Sports USA habría puesto a disposición el puesto de Jefe Observador del Mundial , un trabajo que cualquier amante del deporte quisiera tener: recibir una suma millonaria en dólares por ver partidos de fútbol. Si, eso está proponiendo el canal.

Hinchada Argentina mundial.

Según trascendió el objetivo del trabajo es ver los 104 partidos que se jugarán en la Copa del Mundo en una oficina del mítico Times Square, ubicado en Midtown Manhattan, Nueva York, donde las mejores figuras del mundo sueñan aparecer por sus enormes pantallas LED.

La impactante cifra millonaria en dólares que propone

Entre la información que trascendió, la cadena estaría dispuesta a pagar 50 mil dólares, lo que equivale a un total de 1.282 por día y 480 por partido visto, en la moneda estadounidense.

Conseguir el álbum del Mundial 2026 ya es una odisea en Neuquén: dónde venden y cuánto sale

El furor por el álbum de figuritas del Mundial 2026 ya se siente en Neuquén. En todos los kioscos y jugueterías del centro neuquino la respuesta al preguntar por el álbum oficial es la misma: "no llegan".

Decenas de personas, sobre todo niños y adolescentes, recorren los locales con el fin de conseguir y comprar figuritas, con solo unos pocos lugares con disponibilidad.

Desde LM Neuquén recorrimos kioscos y jugueterías del centro neuquino para averiguar dónde se venden, cuándo llegan y cuánto salen.

Al ser consultados, en el kiosco Alvear, ubicado en la diagonal del mismo nombre frente a la Municipalidad, afirmaron que este lunes vendieron una caja de mil paquetes de figuritas en un día y 250 álbumes en 5 horas.

Album y figuritas del Mundial 2026 (5) Maria Isabel Sanchez

No hay álbumes, pero ¿dónde se compran las figuritas?

A pesar de la total ausencia de álbumes en el centro neuquino, existe un lugar puntual que tiene un stock de figuritas.

Se trata de la juguetería Flipper, ubicada en avenida Argentina entre Alberdi y Rivadavia. Allí, mientras LM Neuquén charlaba con la mujer que atendía, varios grupos de niños y adolescentes se acercaron y compraron los paquetes por decenas. Un joven llegó de no más de 15 años entró al local y preguntó "¿cuántos paquetes compro con 50 mil pesos?"

Cuánto salen los álbumes y figuritas del Mundial en Neuquén

Si bien la ausencia de álbumes y figuritas es casi total, todos los locales que están esperando a que lleguen los distribuidores tienen los precios definidos.

Los precios promedian en 18 mil pesos para el álbum y 2500 el paquete de figuritas. En algunos lugares llegan a picos de 20 mil y 3000 pesos, respectivamente, mientras que el precio más bajo que se pudo hallar fue 16 mil y 2200.

Album y figuritas del Mundial 2026 (9) Maria Isabel Sanchez

Además, siendo sponsor oficial, una conocida gaseosa tiene una promoción especial para conseguir sobres con figuritas exclusivas de la marca. Se consiguen canjeando 2 tapas grises.

Cuándo llegan los álbumes y las figuritas

Varios comerciantes de la zona afirmaron haber tenido diálogo con la distribuidora y expresaron que entre este miércoles y el viernes se reabastecerían.

Sin embargo, hay versiones cruzadas respecto a cuándo y no confirmaron cuántas unidades renovarían, por lo que se especula que sigue habiendo escasez.

A pesar de la escasez de álbumes Panini, hay alternativas

Con la alta demanda de figuritas y álbumes, surgieron alternativas a la edición oficial de Panini. Si bien tienen calidad similar de impresión, los álbumes alternativos llegan a valer menos de la mitad que el oficial.

Album y figuritas del Mundial 2026 (2) Maria Isabel Sanchez

Algunos kioscos neuquinos optaron por esa opción. En promedio salen aproximadamente $8000. Por lo que pudo corroborar LM Neuquén, hay dos opciones y ambas tienen el mismo precio. Sin embargo, las figuritas varían en precio debido a la calidad de la impresión: el álbum alternativo importado tiene algunas imágenes metalizadas y con efectos, mientras que el otro no. El primero ronda los $2000 por sobre, mientras que el segundo promedia en $1000