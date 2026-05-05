Con la derrota del Atlético de Madrid, habrá un solo argentino presente en la final de la Champions League

La victoria del Arsenal en la semifinal del certamen internacional, privó al equipo español, plagado de futbolistas nacionales, de pasar al partido decisivo.

Arsenal venció al Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions League y dejó fuera al conjunto español, que era la gran esperanza para tener protagonistas argentinos en la final del certamen. Aunque el equipo inglés tiene en sus filas al que será el único participante nacional: Gabriel Heinze .

A pesar de que el Colchonero era el club con más presencia argentina, desde el entrenador Diego "Cholo" Simeone hasta jugadores como Julián Álvarez y Thiago Almada, al menos en el finalista inglés, estará el Gringo, con posibilidades de levantar la Champions.

HEINZE, EL ÚNICO ARGENTINO EN LA FINAL DE LA CHAMPIONS El Gringo integra el CT de Arteta en el Arsenal PSG o Bayern Munich, el segundo finalista pic.twitter.com/CnXnhFTqLv

La tarea de Gabriel Heinze en el cuerpo técnico del Arsenal

Heinze, tras retirarse de su carrera profesional como futbolista, empezó rápidamente a trabajar en el rol de entrenador, en clubes como Vélez y Newells. Pero desde mediados de 2025, se conoció una noticia que sorprendió a varios futboleros: el Gringo se sumó al cuerpo técnico de Mikel Arteta en el Arsenal.

El propio DT español explicó en una entrevista la razón por la que se sumó el argentino al cuerpo técnico: " Nos va a traer algo que no tenemos, que es un alma insaciable, competitiva y ganadora, que para dar el salto que queremos dar creo que es necesario".

Además de su carácter, que es conocido en el mundo del fútbol, Heinze también fue clave en la faceta defensiva del equipo, que se hizo muy fuerte atrás en las últimas temporadas.

El Arsenal está siendo uno de los grandes protagonistas de la temporada, clasificando al final de la Champions y estando en la cima de la Premier League a falta de tres fechas para el final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2051753547604079014?s=20&partner=&hide_thread=false ¡LO FESTEJÓ EUFÓRICO EL GRINGO!



Gabriel Heinze y la celebración del 1-0 de Arsenal junto a Mikel Arteta.



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Así fue la victoria del Arsenal en la semifinal de la Champions League

En un primer tiempo con pocas situaciones, el local tuvo la iniciativa y había estado más cerca del primero que su rival. Cuando parecía que la etapa inicial terminaba sin goles, el extremo inglés Bukayo Saka abrió el marcador. Fue a los 44 minutos del primer tiempo, luego de tomar un rebote del arquero Oblak dentro del área chica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051750985077284974?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡LOS GUNNERS PEGARON SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO!! SAKA CAZÓ EL REBOTE DE OBLAK Y MARCÓ EL 1-0 (2-1 GLOBAL) DEL ARSENAL VS. ATLÉTICO DE MADRID.



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Ya en el complemento, teniendo que ir a buscar el empate, el Cholo Simeone sacó a Julián Álvarez y Griezmann. Tanto el ingresado Sorloth como sus compañeros tuvieron muchas dificultades para generar situaciones. Luego se conoció que la Araña salió por problemas físicos.

De hecho, las más claras fueron para el local de la mano de Viktor Gyokeres, que jugó un gran partido más allá de no poder anotar. El delantero sueco estuvo a punto de liquidar la serie pero su remate llegando al punto del penal se le fue por arriba del travesaño.

El tramo final del partido mantuvo la tensión solamente porque la diferencia era de un gol, pero el conjunto colchonero nunca dio la sensación de estar cerca de igualar el encuentro y la serie.

Sin jugar un gran partido, el Arsenal logró un triunfo justo y festejó su pase a la final del certamen después de 20 años. En su anterior definición, perdió 2-1 contra el Barcelona en 2006.