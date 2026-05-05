Cuál es el récord que Lionel Messi puede romper en la Fórmula 1.

La presencia del futbolista argentino en el GP de Miami generó toda una revolución en el mundo de la F1.

Lionel Messi revolucionó el paddock del GP de Miami de la Fórmula 1 con su presencia y la de su familia y sus fotos junto a varias personalidades, tales como Franco Colapinto. Las imágenes provocaron gran repercusión en las redes sociales y ahora una de ellas podría llegar a romper un récord que actualmente le pertenece a Lewis Hamilton .

La publicación con más likes de la página de la red social X de la Fórmula 1 es el mensaje de despedida que le dedicó la categoría al perro bulldog de Lewis Hamilton, Roscoe, que falleció a principios de año. Ese récord podría ser destronado muy pronto gracias a la figura de Messi.

El posteo de bienvenida al futbolista argentino está en camino a romper la marca anterior de 360.000 likes; al 5 de mayo a las 19, cuenta con 346.000 me gusta en la plataforma social y continúa escalando. Está a 14.000 likes de alcanzar el hito.

Otras personalidades que estuvieron presentes en el paddock durante el fin de semana de Miami fueron Bizarrap, Juan Martín Del Potro, Rafael Nadal, Luis Suárez, Serena Williams, Ilia Topuria el presentador de televisión norteamericana Jimmy Fallon y el astronauta Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis II.

Las fotos de Messi en el auto de Fórmula 1 en su visita al GP de Miami

El Gran Premio de Miami quedó eclipsado por la presencia de Lionel Messi que se llevó las miradas y generó una repercusión importante por el tamaño de su figura que es destacada a nivel mundial, en una fecha de Fórmula 1 donde Franco Colapinto tuvo un gran desempeño consiguiendo un séptimo lugar.

Acompañado de su familia y con un lujoso look de un costo exorbitante, el jugador fue retratado por las cámaras que registraron importantes momentos en el paddock y fueron compartidas por el astro rosarino en su cuenta personal de Instagram. "Familia y Fórmula 1", escribió el '10' en su red social.

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En un carrusel de fotos donde se mostró con su familia, el astro compartió también una imagen que lo muestra en un estado de plenitud importante y disfrutando arriba del auto Mercedes Benz del italiano Kimi Antonelli, quien se quedó con la victoria en el GP de Miami. Una sonrisa de oreja a oreja y una primera experiencia en la categoría más importante del automovilismo.

De esta manera, el capitán del Inter Miami acompañó junto a su familia a su compatriota y le "trajo suerte" al joven Kimi Antonelli, ganador de la carrera y actual líder del campeonato de pilotos de la Fórmula 1.