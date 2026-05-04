Las fotos de Messi en el auto de Fórmula 1 en su visita al GP de Miami

El campeón del mundo con la Selección argentina disfrutó su visita al GP para saludar a Franco Colapinto y subirse a un monoplaza de la categoría. Las divertidas fotos.

Acompañado de su familia y con un lujoso look de un costo exorbitante, el jugador fue retratado por las cámaras que registraron importantes momentos en el paddock y fueron compartidas por el astro rosarino en su cuenta personal de Instagram. "Familia y Fórmula 1", escribió el '10' en su red social.

En un carrusel de fotos donde se mostró con su familia, el astro compartió también una imagen que lo muestra en un estado de plenitud importante y disfrutando arriba del auto Mercedes Benz del italiano Kimi Antonelli, quien se quedó con la victoria en el GP de Miami. Una sonrisa de oreja a oreja y una primera experiencia en la categoría más importante del automovilismo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TyC Sports (@tycsports)

Oficial: sancionaron a Leclerc y Colapinto consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1

Franco Colapinto aprovechó las mejoras que Alpine llevó a Miami y finalizó 8° en el Gran Premio de dicha ciudad, luego de largar en la misma posición. Sin embargo, una vez finalizada la carrera, llegó una noticia inesperada: la FIA sancionó con 20 segundos a Charles Leclerc (Ferrari) -quien ocupaba la sexta posición- y cayó a P8, dándole el séptimo lugar al argentino.

De esta forma, el pilarense selló su mejor resultado en lo que va de su carrera en la Fórmula 1 y sumó 6 unidades para el campeonato mundial de pilotos. Hasta el momento, su mejor resultado había sido con Williams en el GP de Azerbaiyán de 2024, donde había finalizado octavo -posición en la que cruzó la meta también esta tarde-.

briatore y colapinto

El detonante de la sanción al piloto monegasco fue un trompo en la última vuelta, en la curva 3, donde golpeó el muro y dañó el auto. Leclerc explicó que, desde ese momento, el Ferrari no giraba bien en las curvas a la derecha y por eso tuvo que recortar varias chicanes hasta llegar a la bandera a cuadros.

Sin embargo, la FIA consideró que ese problema mecánico no justificaba salirse de pista repetidamente. Además, al recortar las chicanes, entendió que Leclerc obtuvo una ventaja duradera, por lo que le aplicó un drive-through convertido en 20 segundos de penalización tras la carrera.

¿Lionel Messi le trajo suerte a Franco Colapinto?: su encuentro en Miami

El astro argentino Lionel Messi revolucionó este domingo el paddock del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde estará presente para seguir la carrera principal que tendrá como protagonista a Franco Colapinto.

El capitán de la Selección argentina llegó al Autódromo Internacional de Miami junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, en una jornada especial para el deporte argentino por la presencia del piloto de Alpine en la máxima categoría. Las cámaras se posaron sobre ambas figuras y hubo momento para fotografías.

Messi, Antonela, Thiago, Mateo y Ciro posaron con Franco y su pareja, la actriz y cantante Maia Reficco. Los hijos de Messi lucieron la indumentaria de Mercedes, escudería que los invitó a alojarse en su box. El jugador incluso se subió al monoplaza.

messi colapinto

La visita de Messi se da apenas unos días después del encuentro que mantuvo con Colapinto en el predio de entrenamiento del Inter Miami, donde también estuvo Rodrigo De Paul. Allí, el piloto argentino cumplió uno de sus grandes deseos y se fotografió con el campeón del mundo.

La reunión tuvo lugar en el centro de entrenamiento del Inter y rápidamente revolucionó a los fanáticos argentinos en redes sociales. Las fotos del encuentro entre Messi, Colapinto y De Paul se viralizaron en cuestión de horas, por la cuenta oficial de YPF, que es sponsor de los tres deportistas, y fueron recibidas como una postal histórica para el deporte nacional: en un mismo escenario se juntaron referentes de la Fórmula 1 y del fútbol mundial, despertando orgullo y emoción entre los seguidores.

El piloto de Fórmula 1, que viene de revolucionar el país con la exhibición que realizó en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, había hablado en días previos sobre la posibilidad de conocer al capitán de la selección argentina de fútbol.

Colapinto, aunque se había mostrado interesado en un encuentro, fue claro al manifestar que quería que se diera "de forma natural" y no como "una campaña de marketing", por la incomodidad que eso representaría.