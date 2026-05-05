La picante discusión de un argentino y un italiano en la Serie A: "Bobo, estás afuera del Mundial"

En el partido entre Inter de Milán y Parma, se dio un tenso cruce entre futbolistas, que se conoció días después.

La picante discusión en el partido entre Inter y Parma en la Serie A.

Inter de Milán se consagró campeón nuevamente de la Serie A tras vencer al Parma. Pero el partido que le dio el título al equipo de Lautaro Martínez, dejó una picante discusión entre el italiano Nicoló Barella y Mariano Troilo, defensor argentino.

En un cruce entre ambos futbolistas, el ex Belgrano de Córdoba le recordó a Barella el fracaso de Italia en el repechaje europeo : "Callate bobo, que estás afuera del Mundial", fueron las palabras que comenzaron la discusión.

Barella, que es una de las piezas clave, fue sustituido en el encuentro ante Parma, lo que causó una sorpresa para muchos, e incluso ciertas críticas al entrenador de Inter de Milán.

El cruce entre Barella y Troilo en la Serie A

Pero unos días después, las cámaras exclusivas de DAZN revelaron que el cambio se dio por esta discusión. El italiano le contó en el banco a sus compañeros el cruce con el argentino, y les dijo: "Ni siquiera saben quien es este en Argentina".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2051733033732997372?s=20&partner=&hide_thread=false “¿SABES QUÉ ME DIJO? CÁLLATE, BOBO, QUE ESTÁS AFUERA DEL MUNDIAL. Pero ni siquiera saben quién es este en Argentina”.



Nicolò Barella quejándose de lo que le dijo el ARGENTINO Mariano Troilo en el cruce. pic.twitter.com/ZbWPTyFkoN — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 5, 2026

Aunque el italiano aseguró que no se lo conoce en el país, la realidad es que Troilo tuvo una convocatoria a la selección argentina en 2025, cuando todavía jugaba en Belgrano. Lionel Scaloni lo llamó cuando sus dirigidos ya habían cerrado la clasificación al Mundial 2026.

Inter de Milán se consagró nuevamente en la Serie A

El Inter de Milán se impuso por 2 a 0 al Parma y sentenció el título de la Serie A, la máxima categoría del fútbol italiano, por la trigésimo quinta fecha. Los dirigidos por Cristian Chivu cerraron un torneo impecable, con una ventaja muy grande sobre Napoli y su clásico rival, Milan.

El Inter sacó 12 puntos de diferencia frente al Napoli con nueve por disputarse, por lo que se consagró campeón con tres fechas de anticipación y 82 puntos.

El primer gol del partido llegó a los 45 minutos de la primera etapa, cuando Thuram recibió un pase filtrado del mediocampista Piotr Zielinski por el costado derecho, dentro del área, y cruzó un remate alto, que entró por el ángulo derecho del arquero Zion Suzuki para el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051023510672175356?s=20&partner=&hide_thread=false INTER CAMP.... Thuram recibió libre en el área, definió cruzado y marcó el 1-0 ante Parma para dejar al Neroazzurro más cerca del Scudetto.



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A 11 minutos del final del tiempo reglamentario, un nuevo pase en profundidad, esta vez por el costado derecho, habilitó el desmarque a la espalda defensiva rival del delantero argentino Lautaro Martínez, que puso un centro atrás para la llegada de Mkhitaryan, que definió al gol por el segundo palo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051036722163515755?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡COMIENZA A PREPARARSE LA FIESTA DEL CAMPEÓN!! Lautaro Martínez asistió a Mkhitaryan para que el armenio marque el 2-0 del Inter ante Parma.



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Con serpentinas de los colores de la bandera italiana y la invasión al campo de juego de los suplentes, el Inter comenzó a festejar el vigésimo primer Scudetto de su historia, el tercero desde el inicio de la década.

Lautaro Martínez, capitán y figura del equipo italiano, es el goleador con 16 tantos en el torneo, y sumó su octavo título con la camiseta del Inter: tres son de Serie A, dos de Copa Italia (en la que ya está en la final de esta edición) y tres son Supercopas de Italia. Además, disputó dos finales de Champions League, en la que no se pudo coronar.