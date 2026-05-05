El delantero argentino que la rompe en Italia y que quiere volver a River.

El Millonario, además, ya empieza un plan para reforzar al máximo a su plantel de cara a la segunda mitad del 2026.

De manera inesperada, en las últimas horas Giovanni Simeone se convirtió en uno de los objetivos principales de River Plate para reforzar su plantel de cara al segundo semestre de 2026. Todo a partir de que el delantero expresó su deseo de regresar al club que lo vio nacer y así se lo comunicó a Eduardo Coudet . Tras el visto bueno del DT Millonario, desde el entorno del futbolista informan que tiene ganas de volver a la Argentina y que quiere hacerlo en plenitud.

Cabe destacar que Simeone no volvería en cualquier momento. Esta temporada está atravesando un buen presente con la camiseta del Torino: lleva diez goles en 29 partidos a falta de tres fechas para el final de la Serie A. Esta producción ofensiva lo llevó a ser el goleador del equipo que actualmente marcha 13° en el Calcio.

Su objetivo es cerrar la temporada en su mejor versión y continuar aumentando registros. Con 83 goles en la liga italiana durante sus pasos por Genoa, Hellas Verona, Cagliari, Fiorentina, Napoli y Torino, el Cholito ya se encuentra entre los 130 máximos goleadores de la competición y es el décimo argentino, por encima, por ejemplo, de Diego Maradona.

image

Pese a su buen presente en Italia, a sus 30 años, Simeone considera que está en plenitud física y mental, y cree que es un buen momento para regresar a River. El entorno del futbolista le explicó que su intención es aportar su máximo nivel en el Millonario y devolverle todo lo que el club le dio durante su paso por inferiores y al inicio de su carrera. Con la banda roja disputó 33 partidos, convirtió cuatro goles y levantó cuatro títulos.

La situación contractual de Gio Simeone

Con contrato en Torino hasta 2028, el club lo tasó en aproximadamente ocho millones de euros. Pese al interés de el Real Betis y otros equipos europeos, el deseo de Giovani Simeone es regresar a River, dejando de lado cuestiones económicas.

Una de las prioridades de Coudet es reforzar el centro del ataque, ya que entiende que es un puesto que escasea dentro del plantel. La gran mayoría de los delanteros de River se sienten más cómodos acompañando al nueve, por lo que falta esa referencia. No es el primer llamado que hace o recibe el DT -en las últimas horas- pensando en el segundo semestre ya que charló con el extremo uruguayo Agustín Cannobio para contratarlo.

image

Con el visto bueno desde ambas partes, resta el contacto entre clubes, algo que por el momento no se produjo. Cabe remarcar que ambas instituciones mantienen una gran relación desde la Tragedia de Superga en 1949. Luego del accidente aéreo que tuvo el plantel del conjunto italiano, el Millonario viajó para jugar un partido benéfico y desde entonces nació una relación que desde la página web del club argentino definen como "hermandad". Éste, y el deseo de Simeone de regresar, pueden ser factores claves a la hora de negociar.