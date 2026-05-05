Volcada, triple agónico y hasta un cambio de técnico en la Liga Federal de básquet

Centro Español le ganó a Pacífico en un cierre ajustado, mientras que Independiente superó a Deportivo Roca en La Caldera.

Santana fue la figura excluyente de la noche para el Torito. Foto: prensa Pacífico.

Cerca de la zona de definición de la fase regular, la Conferencia Sur de la Liga Federal de básquet entregó una semana con varias novedades y momentos espectaculares. En ese contexto, Centro Español lo sigue de cerca a Pérfora en lo más alto de la tabla, mientras que Independiente se ratificó en el tercer lugar.

El Torito volvió a dar una muestra de carácter y ganó un partido complicadísimo contra Pacífico de visitante. El equipo de Maxi Rubio había estado toda la noche arriba de la mano de Mateo Vázquez (19), Maro Roumec (13) y Alex Soria (13).

Sin embargo, Español se mantuvo a tiro con Emilio Santana (28) como gran figura, sumado a Franco Casacchia (13) y Quimey Acosta (10).

El equipo de Mauricio Santángelo corrió de atrás y lo dio vuelta a falta de 30 segundos para el final con un bombazo de Santana que le dio el 69 a 68 final.

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En el partido que comenzó media hora más tarde, hubo menos tensión en el final. Otro score bajo lo tuvo ganador a Independiente de Neuquén, que superó a Deportivo Roca por 59 a 52 en La Caldera.

La figura de la noche fue Drazen Sinigoj (19), con conversiones de todos los colores. También fue importante Joaquín Marcón (13), que durante el primer tiempo regaló una volcada de las suyas.

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Las lesiones de Cristian Cadillac (a los 4 minutos) y Martín Pamich (se cambió pero no jugó), mermaron el plantel visitante, donde llegaron al doble dígito Tomás Sagarzazu (13), Montero (13) y Jeremías Fernández (12).

Pérfora es puntero con récord 9-1, seguido por Centro Español (9-2) y el Rojo (8-2). Club Plottier se ubica cuarto lugar con 5-4 y más atrás aparecen Pacífico (4-7), Deportivo Roca (3-7), Atlético Regina (1-8) y Petrolero Argentino (1-10).

Atlético Regina y el cambio de técnico

No es habitual que en la región se cambie al entrenador en el medio de la competencia. Sin embargo, los malos resultados y el bajo rendimiento del equipo, llevaron a los dirigentes de Atlético Regina a modificar piezas en la conducción.

Juan Zavala ya no es el técnico y Gustavo Esteybar dejó de ser asistente. El club los despidió y les agradeció por el trabajo de estos últimos años, donde el albo tuvo un crecimiento en primera división, con una interesante campaña en la Liga Federal pasada, llegando a estar entre los mejores 16 del país.

En su reemplazo fue anunciado Martín Pascal, quien viene de dirigir a Central Entrerriano en la Liga Argentina. Se trata, nada menos, de un entrenador que viene de ascender en la Liga Federal pasada, por lo cual la apuesta es fuerte y apunta a levantar al equipo de cara a los playoffs.