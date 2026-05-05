La historia del perro hincha de Newell's que se metió a la cancha de Central

Ocurrió el último fin de semana durante el partido del "Canalla" ante Tigre por el torneo Apertura de la Copa de la Liga.

Un perro rosarino fue uno de los grandes protagonistas del fin de semana. Su entrada a la cancha durante el partido entre Rosario Central y Tigre se convirtió en el episodio más insólito de la jornada en la que se definieron los clasificados a octavos de final del Apertura.

El hecho fue curioso por varios motivos. Ocurrió en el estadio Gigante de Arroyito y obligó a una interrupción de aproximadamente cinco minutos en los primeros diez minutos del encuentro.

El animal, que luego fue identificado como un perro de siete meses de edad llamado Coco , ingresó al césped de manera sorpresiva, lo que llevó al árbitro a detener las acciones. Durante varios minutos, el canino recorrió el campo con total despliegue físico, esquivando a los auxiliares y a los propios futbolistas, sin que estos lograran capturarlo. Mientras tanto, los espectadores reaccionaron con risas y aplausos al grito de "ole" cada vez que alguien intentaba agarrarlo y no podía.

perro coco newell's

Finalmente, el personal del estadio logró retirar al perro del terreno de juego.

Según trascendió posteriormente, el animal había recorrido una distancia de aproximadamente treinta cuadras desde una fábrica láctea ubicada cerca del barrio "Café con Leche", lugar desde donde habría partido hasta llegar al escenario deportivo.

El perro es hincha de Newell's

Giuliana, la dueña del perro, relató en declaraciones a Aire de Santa Fe que se encontraba trabajando cuando tomó conocimiento de la situación. Al no encontrar a su mascota en el barrio, recurrió a las redes sociales y, al visualizar un video del incidente, reconoció inmediatamente al animal. “Dije: ‘Ese es mío, no hay chance de que sea otro’”, afirmó. Gracias a la difusión del caso, una chica Cami contactó a Giuliana y acordaron la devolución del canino esa misma noche.

Giuliana describió a Coco como un animal “terrible, muy travieso” y señaló que no es la primera vez que se escapa. Además, generó particular repercusión su confesión acerca de la identidad futbolística de la familia: “Acá somos todos de Newell’s, él también tiene su camiseta”, en referencia al clásico rival del club local.

La dueña del perro también expresó su reacción inicial al comprender la magnitud del episodio: “Primero pensé: ‘Cuando se enteren quién es la dueña, me matan’. Dije: ‘Acá me matan porque arruinó la jugada de Tigre, frenó todo durante ocho minutos’”. No obstante, luego reconoció el carácter anecdótico del suceso y agradeció el trato positivo del público. “Él se siente famoso ya. Más que agradecida, porque él es feliz”, concluyó.

Embed “LO VI EN LA CANCHA Y DIJE: ‘ESE ES MÍO’”: HABLÓ LA DUEÑA DE COCO



Coco, el perro que se volvió viral tras meterse en el partido entre Central y Tigre, fue protagonista de una historia insólita que terminó con final feliz en Rosario. pic.twitter.com/95JYe9LYQy — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) May 4, 2026

El encuentro finalizó con un empate 1 a 1, pero el resultado quedó en segundo plano frente a la viralización de las imágenes de Coco.

El episodio generó una amplia repercusión en redes sociales, donde el perro se convirtió en protagonista de numerosos memes y comentarios, consolidándose como uno de los momentos más recordados de la fecha.

Embed En pleno Rosario Central - Tigre se metió un perro a la cancha y les pegó un baile descomunal a todos los que lo quisieron agarrar



Los dejó desparramados mientras los hinchas de Central cantan el “OLE” jajajaja, momentazo pic.twitter.com/rglSJDaeuF — SpiderCARP (@SpiderCarp23) May 3, 2026

Cronograma de los octavos de final del Apertura

Sábado 9 de mayo

16.30: Talleres (4° A) - Belgrano (5° B)

19.00: Boca (2° A) - Huracán (7° B)

21.30: Argentinos Juniors (3° B) - Lanús (6° A)

21.30: Independiente Rivadavia (1° B) - Unión (8° A)

Domingo 10 de mayo