Anotó su primer gol, festejó de forma particular y se rompió los ligamentos: el video

Un jugador argentino en el fútbol ecuatoriano sufrió una importante lesión cuando festejaba el tanto con el que colaboró en la derrota de su equipo. El video del momento de la lesión.

Lo que parecía un momento de felicidad absoluta por convertir un tanto importante para su equipo, terminó en una tragedia para el futbolista autor del gol debido a que inesperadamente terminó sufriendo una importante lesión durante su festejo alocado.

Fue el futbolista argentino Santiago Arrieta , de 19 años, quien en el partido entre Leones FC e Independiente del Valle sufrió una impactante lesión. Cuando logró anotar un tanto importante para su equipo en la derrota 2-1 del equipo ecuatoriano, festejó de una manera particular que terminó con un momento triste.

A los 28 minutos de partido cuando festejó el grito con un salto particular, el jugador se lesionó y tuvo que ser reemplazado debido a que no podía continuar en el encuentro debido a ese movimiento antinatural. Según se conoció, el jugador que llegó al club en enero, sufrió una rotura de ligamentos , por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente y tendrá que estar entre nueve y 12 meses con recuperación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MrOFFSIDER/status/2051061832484282650&partner=&hide_thread=false Santiago Arrieta sufrió una ruptura de ligamentos en el festejo del gol que marcó ante Independiente del Valle. El jugador estará de 9 a 12 meses fuera de las canchas.



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pic.twitter.com/2LWd1f10VQ — MrOFF (@MrOFFSIDER) May 3, 2026

Terrible video: un jugador del ascenso sufrió una triple lesión en una rodilla y volvería a jugar en 2027

Mientras todos se muestran preocupados por lesiones en jugadores que viajan a la Copa del Mundo, el ascenso argentino se vio conmocionado por una jugada que estremeció a todos los presentes en el duelo entre Deportivo Español contra Lujan por la fecha 9 de la Primera C. Es que en un ataque para intentar marcar en el duelo, el enganche Omar Pieres sufrió una impactante lesión que lo privará de las canchas por un largo tiempo.

Las imágenes son elocuentes: en un mal movimiento el jugador cae con todo su peso sobre la rodilla izquierda, generando una lesión importante que lo obligó a ser atendido, retirado en camilla y con lágrimas en los ojos por el momento que le tocó atravesar. No solo eso, sino que se fue sabiendo que le espera un largo proceso hasta recuperarse con totalidad.

Cuál fue la grave lesión que sufrió

El parte médico tras los estudios correspondientes, es espeluznante: triple rotura de rodilla y una lesión muscular. Según se supo se trata de una rotura de ligamento cruzado anterior, también el tendón rotuliano y el menisco externo de su pierna zurda.

Sumado a esto, para conformar un panorama aún más preocupante, se lesionó el músculo isquiotibial. Sin embargo, en comparación con las lesiones mencionadas anteriormente, es de menor gravedad.

Lesión jugado ascenso

Cuánto tiempo tendrá que estar afuera de las canchas

Debido a este conjunto de lesiones que sufrió, el diez de Deportivo Español deberá estar cerca de un año en recuperación por lo que podrá volver a jugar en 2027. Una temporada que terminó de forma abrupta para el futbolista.