Italia estará 16 años sin jugar un Mundial: las razones de un gigante en crisis

La selección, cuatro veces campeona del mundo, no puede superar una racha negativa y no estará en torneo más importante nuevamente.

Italia volvió a fallar en el repechaje y estará sin Mundial por tercera vez consecutiva, tras no clasificar a Rusia 2018 ni Qatar 2022. Los dirigidos por Gennaro Gattuso cayeron en los penales ante Bosnia, tras empatar 1-1 en los 120 minutos. Las razones de esta inmensa crisis son varias, y no solo futbolísticas.

Desde que levantaron la copa en 2006, con una selección repleta de estrellas, Italia nunca fue la misma en el Mundial, siendo eliminada en las siguientes dos ocasiones en fase de grupos y perdiendo en el repechaje en las últimas tres.

La primera razón para esta crisis puede ser algo obvia, y es que muchas leyendas del fútbol italiano fueron dejando la selección tras el campeonato en Alemania 2006: estrellas como Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro, Francesco Totti o Filippo Inzaghi. Otros como Buffon o De Rosi siguieron en la convocatoria, aunque ya lejos de su mejor nivel.

ITALIA PERDIÓ LOS ÚLTIMOS TRES REPECHAJES PARA LA COPA DEL MUNDO: 0-1 vs Suecia en 2018. 0-1 vs Macedonia en 2022. 1-1 (1-4) vs Bosnia en 2026. Para tomar dimensión: el ÚLTIMO PARTIDO MANO A MANO de Italia en un Mundial fue la FINAL DEL MUNDO EN 2006. De no… https://t.co/4RBkYFnol2 pic.twitter.com/K4oCX3lsHD

A pesar de esto, la selección europea tuvo muchos grandes jugadores en sus nuevos planteles, como Gianluigi Donnarumma, Marco Verrati o Sandro Tonali, pero la parte ofensiva fue quizás el gran punto débil del equipo. Fue tanta la falta de un centro delantero, que tuvieron que nacionalizar al argentino Mateo Retegui para ser titular en este último proceso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2039063705896247387?s=20&partner=&hide_thread=false Genaro Gattuso SACÓ A RETEGUI, tras la roja a Bastoni… pic.twitter.com/69bnlgRU0E https://t.co/XLMQVPi78d — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 31, 2026

Por otra parte, la liga italiana también sufrió un bajón en los últimos años, siendo superada por la inglesa y española ampliamente. Desde el Inter de Mourinho (último campeón en Champions League), hubo pocas excepciones de grandes equipos, como la Juventus en 2016.

Aunque hubo equipos en instancias finales en Europa, casi siempre fueron superados en las instancias finales. Además, pocos planteles quedaron marcados en el público por su juego o logros, como paso con el Barcelona de Guardiola, el Real Madrid de Zidane o el Liverpool de Klopp.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/US_diarioas/status/2039125989876244582?s=20&partner=&hide_thread=false "Ya no hay tantas figuras en Serie A como había antes"



@SebastianGomRos da una de las claves en el nuevo fracaso de Italia



: @AlexUzetta pic.twitter.com/siLLAlHWn5 — AS USA Latino (@US_diarioas) March 31, 2026

La falta de autocrítica en Italia

Aunque la mayoría de las eliminaciones fueron catalogadas como grandes fracasos por protagonistas y medios de comunicación, en algunas declaraciones, los grandes referentes no parecieron entender la grandeza de una selección que fue cuatro veces campeona del mundo.

Por ejemplo, su entrenador Gennaro Gattuso, cuando se confirmó que jugarían el repechaje, apuntó contra las eliminatorias sudamericanas: "No es justo que en Sudamérica clasifiquen seis equipos y el séptimo juegue repechaje, mientras acá los grupos son tan cerrados".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2039097877868302598?s=20&partner=&hide_thread=false “No es justo que en Sudamérica clasifiquen seis equipos y el séptimo juegue repechaje, mientras acá los grupos son tan cerrados.



Ver al grupo sudamericano con seis equipos clasificados directamente al Mundial me produce cierta tristeza”.



Gennaro Gattuso, hace unos meses. https://t.co/nPskZCXoHY pic.twitter.com/dNtAQZoV7A — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 31, 2026

Italia compartió el grupo UEFA con Noruega -con quien cayó en las dos ocasiones-, Israel, Estonia y Moldavia, mientras que en el repechaje tuvo que enfrentar a Irlanda del Norte y Bosnia. Todos estos rivales no tienen ni un cuarto de la historia en el fútbol, además de que por plantel, tampoco se los puede considerar superiores.

Incluso, después de quedar afuera en el repechaje ante Bosnia, declaró: "No nos merecíamos esto. Demostramos pasión, jugamos con diez hombres desde el minuto 40. Estamos tristes, pero así es el fútbol. Estoy orgulloso de mi equipo. Nos duele".

Cabe recordar que en 2022, quedó afuera ante Macedonia del Norte en repechaje, tras ser campeón de la Eurocopa, en 2018 cayó ante Suecia, y en sus últimos dos mundiales quedó afuera en grupos, ante Paraguay, Nueva Zelanda y Eslovaquia en 2010 y contra Uruguay, Costa Rica e Inglaterra en 2014.