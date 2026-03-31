Otra vez afuera: Italia fue eliminado por penales en Bosnia y no jugará el Mundial 2026

El equipo de Genaro Gattuso igualó como visitante y cayó en la definición, después de jugar con diez por la expulsión de Bastoni.

Italia y otro fracaso estrepitoso. El Mundial 2026 tendrá 48 selecciones y ninguna de ellas será la "azzurra". Desde que fue campeón en 2006, se quedó afuera dos veces en fase de grupos y completará 16 años sin disputar la máxima cita del fútbol internacional. En el Repechaje, cayó por penales contra Bosnia como visitante, tras empatar 1 a 1 en los 90' reglamentarios y en el tiempo suplementario.

La expulsión de Alessandro Bastoni antes del final de la primera parte resultó decisiva en el desarrollo del encuentro.

Luego de un comienzo de partido con mucha tensión, Italia lo destrabó. Mateo Retegui presionó al arquero, que sacó mal y le regaló la pelota a Nicoló Barella . El volante asistió de primera a Moise Kean y el delantero definió perfecto abriendo su pie derecho para el 1 a 0.

Embed ¡LA AZZURRA QUIERE MUNDIAL! Grosero error del arquero de Bosnia, recuperación de Barella y gol de Moise Kean para el 1-0 de Italia.



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Salvo por esa jugada aislada, el trámite fue chato y parejo, incluso levemente favorable al local.

Antes del final del primer tiempo llegó la expulsión de Alessandro Bastoni por último recurso. El defensor bajó a Amar Dedic cuando se estaba por meter en el área, el árbitro Clement Turpin cobró falta, sacó la roja e Italia se quedó con uno menos a falta de más de medio partido.

Salvo por ese gol, donde el error del arquero fue determinante, el trámite fue muy parejo, con leve favoritismo para el local, que no tuvo precisión en sus aproximaciones para traducirlas en situaciones claras.

Antes del final del primer tiempo llegó la expulsión de Alessandro Bastoni por último recurso. El defensor bajó a Amar Dedic cuando se estaba por meter en el área, el árbitro Clement Turpin cobró falta, sacó la roja e Italia se quedó con uno menos a falta de más de medio partido.

Embed ¡¡PROBLEMAS PARA ITALIA!! EXPULSADO BASTONI A LOS 41' VS. BOSNIA.



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Inmediatamente, Gattuso metió a Gatti para rearmar la defensa y sacó a Retegui. Italia mantuvo el cero en su arco y a los 15' del complemento Kean tuvo la gran chance de liquidar el partido, pero su definición salió por arriba del travesaño.

Donnarumma apareció con un par de atajadas importantes y el ingresado Espósito estuvo a punto de marcar en el contragolpe, al igual que Di Marco tras una gran jugada colectiva sobre la izquierda.

Cuando Italia estaba más cerca de liquidarlo que su rival del empate, Bosnia acertó un centro y lo empató. Donnarumma tapó un pelota muy difícil de Dzeko, pero en el rebote Haris Tabakovi la mandó a guardar en el área chica.

Embed ¡¡GOLPE PARA ITALIA!! ¡TABAKOVIC RESCATÓ EL REBOTE Y PUSO EL 1-1 DE BOSNIA EN ZENICA!



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De ahí en más fue todo del local, que se encontró con Donnarumma y no pudo ganarlo en el tiempo regular por la actuación del arquero del Manchester City.

Lo mejor de Italia se vio en el cierre del primer suplementario, donde estuvo a punto de convertir tras un contragolpe de Espósito y el tiro libre de Tonali que pegó en la barrera.

Después, Bosnia retomó el dominio de la pelota e intentó con dos remates de media distancia que pasaron muy cerca y paralizaron muchos corazones.

Los penales en el repechaje entre Bosnia e Italia

Benjamin Tahirovic, derechazo cruzado, gol (1-0)

Pío Espósito, por arriba del travesaño

Haris Tabakovic, abrió pie derecho, golazo (2-0)

Sandro Tonali, derechazo cruzado, gol (1-2)

Kerim Alajbegovic, derechazo cruzado, gol (3-1)

Cristante, travesaño y afuera

Esmir Bajraktarevic, zurdazo cruzado, la toca el arquero, gol (4-1.

Otros resultados en el repechaje

Turquía dejó afuera a Kosovo como visitante, mientras que Suecia venció a Polonia en Estocolmo. República Checa y Dinamarca están en suplementario.

Más tarde, a las 18, se enfrentarán la República Democrática del Congo y Jamaica en la Llave A del Repechaje Internacional, mientras que a las 00:00 de este miércoles Bolivia e Irak se cruzarán en la final de la Llave B.

A qué Grupo clasificará el ganador de cada Repechaje