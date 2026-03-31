CALF va a los barrios para actualizar sistema de sepelio y vacunatorios

Acercan las oficinas a los barrios para que los usuarios puedan acceder a la información sobre los trámites y a las vacunas. Dónde empezarán.

Calf repartió volantes para invitar a los vecinos a la oficina móvil.

La Cooperativa de CALF informa a la comunidad que llevará su oficina móvil a los barrios para que los usuarios puedan gestionar y asesorarse sobre los trámites como acceder al vacunatorio móvil .

Lo aplicarán a partir de este miércoles 1° de abril de 9 a 13 en inmediaciones de la Capilla Nuestra Señora de Itatí (Barrio Melipal – Sector Itatí, ingreso por calle Novella 3550)

La Cooperativa de servicio de CALF invita a toda la comunidad a participar de una jornada integral con vacunatorio y oficina móvil, en conjunto con la Asociación Civil Cultural Social Deportiva Esfuerzo Compartido del Barrio Melipal.

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Los servicios por los que podrán acercarse a consultar y actualizar datos en:

Sistema de Sepelio

Fondo Solidario

Facturación

Además de asesoramiento e información sobre:

CALF Salud

CALF Fibra

CalfPay

Otras unidades de servicio

Por el vacunatorio móvil, podrán completar esquemas de vacunación:

Niños

Adultos

Personas mayores

O bien podrán acercarse a hacerse controles de salud:

Presión arterial

Glucosa

La Asociación Civil Cultural Social Deportiva Esfuerzo Compartido está activa desde 2017 y es liderada por Alejandro Carrasco, un vecino del barrio Melipal con una destacada trayectoria en trabajo social. Esta colaboración fortalece la jornada, brindando un enfoque comunitario integral.

Desde la Cooperativa de Calf reiteraron la invitación a todos los vecinos que necesiten asesoramiento o realizar trámites con la cooperativa a acercarse y aprovechar esta oportunidad.

CALF entregó 18 desfibriladores a la Policía de Neuquén

A través de un convenio firmado con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, la Cooperativa CALF entregó recientemente a la policía neuquina 18 desfibriladores externos automáticos para ser instalados en diversas comisarias y destacamentos de la ciudad de Neuquén.

El acuerdo fue rubricado previamente el pasado martes 13 de enero por el presidente de CALF Marcelo Severini y por el ministro de seguridad de Neuquén Matías Niini durante un acto que se llevó a cabo en la sede de la Cooperativa. Acompañaron a Severini la directora del Servicio Asistencial de CALF, Verónica Chiappe y la coordinadora de Finanzas y Energías Renovables de CALF, Florencia Quiroga Panelli.

Severini destacó la importancia de dotar a la fuerza policial con este tipo de tecnología que ayuda a salvar vidas, y que está destinada a toda la comunidad para dar una respuesta rápida y eficiente ante distintos eventos que se puedan suceder en la ciudad.

Agradeció además la buena predisposición y la tarea que viene llevando adelante el ministro y de todo su equipo, tanto de la Policía Provincial como la del SIEN, para poder firmar hoy este acuerdo.

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Acotó que “son elementos que salvan vidas, elementos que permiten que tengamos una ciudadanía más segura, más protegida. Pero estos elementos tecnologías permiten optimizar los tiempos de respuesta”.

La localización de cada dispositivo procurará cubrir un radio aproximado de 1 kilómetro priorizando aquellos puntos que garanticen la mayor cobertura territorial y acceso comunitario posible.

Los desfibriladores entregados en forma de comodato gratuito son propiedad exclusiva de CALF, quedando expresamente prohibida su venta, cesión, traslado o afectación a destinos distintos a los previstos.

El Ministerio de Seguridad, deberá, a través del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), brindar capacitaciones en reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibriladores al personal afectado a los sitios en donde se instalarán los equipos.

A su vez, será responsable por los daños, pérdidas o extravíos de los equipos durante la vigencia del comodato que inicialmente tendrá una duración de 5 años renovable si las partes así lo acuerdan.