CALF y el gobierno de Neuquén acuerdan prestación solidaria en el servicio de sepelios

El convenio fue firmado por el presidente de la Cooperativa, Marcelo Severini y por Jorge Tobares, ministro de Gobierno. La cobertura será dentro de la provincia y en el resto del país.

CALF y el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de la provincia de Neuquén firmaron un convenio de cooperación para la prestación del Servicio Solidario de Sepelios, a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica .

La firma del acuerdo se efectuó este lunes 29 de diciembre en instalaciones de la Cooperativa y fue suscripto por el presidente de CALF, Marcelo Severini , y por Jorge Tobares , Ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.

El acuerdo es una continuidad del que fue firmado el año pasado, donde se establece que CALF brindará el servicio de sepelio y/o traslado de cuerpos desde y hacia cualquier punto de la provincia y del país a solicitud del Ministerio y en el marco de sus competencias .

Severini agradeció a las autoridades provinciales “por la confianza que depositaron en esta institución para seguir prestando un servicio tan sensible y que es muy necesario para aquellas personas que no pueden acceder por sus propios medios”.

Tobares destacó “el poder firmar nuevamente un convenio donde CALF ratifica su compromiso solidario conjuntamente con el gobierno para dar una respuesta a muchas familias neuquinas frente a situaciones propias de la vida, como es el fallecimiento. De manera coordinada damos una respuesta rápida, simple y que lleve tranquilidad a las familias que están atravesando, un momento de dolor”.

Estuvieron presentes por parte de la Cooperativa integrantes del Consejo de Administración y el subgerente de Servicio de Sepelios, Rubén Domínguez mientras que por parte del gobierno provincial asistió el Subsecretario, Juan Grandi.

Entre las prestaciones incluidas se encuentran el retiro y preparación del cuerpo, la provisión del ataúd, la realización de los trámites administrativos y legales correspondientes, el traslado a la localidad indicada y la asistencia de personal especializado, garantizando un servicio integral y de calidad.

Grandi consideró que “para la provincia este convenio es muy importante porque les da previsibilidad a las familias neuquinas que están atravesando una dificultad económica ante un momento difícil. CALF es muy prestigiosa y el servicio de sepelios nos da tranquilidad y una garantía de poder dar una respuesta favorable”.

Este convenio contempla una tarifa social reafirmando el carácter asistencial de la iniciativa y el compromiso de ambas instituciones con el acompañamiento a las familias que atraviesan situaciones socioeconómicas complejas” explicó Domínguez.

La vigencia del acuerdo es de un año, con renovación automática, y refuerza el trabajo conjunto entre la Cooperativa y el Estado provincial para asegurar derechos básicos y respuestas solidarias ante situaciones de emergencia social.

“Con esta firma, CALF y el Ministerio ratifican su compromiso con una política pública basada en la cooperación, la solidaridad y la atención digna de las personas en momentos de profundo dolor”, se indicó en un comunicado.