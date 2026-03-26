Fernández Novoa destacó el rol estratégico de CALF para conectar a todos los neuquinos

El gerente de TIC de la Cooperativa CALF expuso en Nplay 2026, una de las citas más importantes del ecosistema de conectividad, cooperativas y operadores de telecomunicaciones de la Argentina.

El gerente de TIC de la Cooperativa CALF , Sergio Fernández Novoa, participó de una entrevista pública que le realizó Mariana Rodríguez Zani, CEO Grupo Convergencia, como parte de las actividades de Nplay, que se realizaron el 18 y 19 de marzo último en Córdoba. Se trata de una de las citas más importantes del ecosistema de conectividad, cooperativas y operadores de telecomunicaciones de la Argentina. El evento fue el primer punto de encuentro del universo tecnológico de 2026.

“En la ciudad de Neuquén ya tenemos 800 kilómetros de fibra , alrededor de 80.000 casas pasadas, a través de una red abierta, anillada, para brindarle más estabilidad al servicio; una red pensada para toda la ciudad, que es la de mayor crecimiento demográfico del país”, subrayó.

Además, destacó que la Cooperativa “está viviendo una etapa de revitalización a partir de una importante inversión en tecnología, y de trabajar para ser cada vez más eficiente en materia energética y de adentrarse en el mundo de las telecomunicaciones y los datos”.

En este sentido subrayó las nuevas unidades de servicio creadas en la Cooperativa eléctrica neuquina, como la billetera virtual CalfPay; la unidad de servicios Calf Infra, destinada a proyectos de obra pública y privada; y Calf Renova, consignada a las energías limpias y a través de la que se proyecta la construcción de parques solares para promover el autoabastecimiento energético.

En materia de tecnología, Fernández Novoa destacó dos unidades de servicios desarrolladas por la gerencia que coordina: CalFibra, dedicada a la conectividad digital; y CalfTech, para proyectos de ingeniería y de soluciones en materia de telecomunicaciones.

Destacó que “ya tenemos, en la ciudad de Neuquén, 800 kilómetros de fibra, alrededor de 80.000 casas pasadas, con la particularidad de contar con una red abierta, anillada, con un nodo óptico central y doce nodos distribuidos a lo largo de toda la localidad, con la intención de brindarle más estabilidad a nuestro servicio; una red pensada para toda la ciudad, que es la de mayor crecimiento demográfico del país, capital de una provincia que se ha ubicado en el cuarto lugar en materia de exportaciones en la Argentina”.

Sergio Fernandez Novoa

Fibra en el norte neuquino

En otro momento de su ponencia, Fernández Novoa señaló la importancia de haber colocado, junto al gasoducto en el norte de la provincia, una fibra de 80 kilómetros entre Andacollo y Los Miches y Los Guañacos, y entre Andacollo y Las Ovejas.

Destacó también que “somos una cooperativa muy enraizada en la idiosincrasia de Neuquén”. “Desde la responsabilidad social y cooperativa entendemos que tenemos que aportar a una mejor calidad de vida. Por eso nuestra red abierta, para que no se sigan colocando más postes y madejas de cables que contaminan visualmente, y además molestan a los vecinos”, subrayó.

El especialista en comunicación y tecnologías detalló que “la fibra está acompañando el proceso de ‘inteligencia’ de la red eléctrica que se viene desarrollando y que hará más eficiente aún el servicio eléctrico”.

El responsable de TIC de CALF explicó que hace dos años Neuquén extendió su ejido urbano, creciendo hacia la meseta. “Es la zona en la que estamos por comenzar a construir ahora, un lugar en el que todavía no hay tantas casas pero que con el tiempo va a tener muchísima población”.

Al referirse al crecimiento demográfico y a la dimensión de los desafíos a enfrentar en materia de energía y de tecnología, Fernández Novoa abundó que “alrededor de 30 familias por semana se están instalando en la ciudad de Neuquén; y alrededor de 280.000 personas duermen todos los días en ella, en tanto cerca de un millón pasan cotidianamente”.

“El tránsito por las rutas 7 y 22 es de más de 50.000 vehículos. Esto es similar a los accesos de la Ciudad de Buenos Aries, pero con un quinto o un sexto de su población”, subrayó.

sede- calf Sebastián Fariña Petersen

Una troncal entre Neuquén y Añelo

A lo hora de reseñar los proyectos por venir, Fernández Novoa contó que “vamos a construir una troncal propia entre Neuquén y Añelo, y a través de un acuerdo con una empresa aliada vamos a llegar hasta Rincón de Los Sauces, y vamos a hacer otro para abarcar la comarca petrolera, con la intención de pasar por Plottier, Senillosa, Arroyito y llegar hasta el Chocón”.

Y sumó: “Vamos a comenzar con la construcción de redes FTPH en otras localidades y tenemos toda la voluntad para colaborar con la provincia en materia de seguridad, con videovigilancia, pero también en educación y con el Ministerio de Salud, al que ya le estamos dando servicio en los hospitales de la ciudad de Neuquén”.

Fernández Novoa detalló el trabajo realizado por el equipo de ingenieros de CALF para elaborar el Proyecto Ejecutivo de una red provincial de fibra óptica que contempla 6.600 kilómetros de fibra y alrededor de 3.300 kilómetros de ducto, sobre la que dijo que “esperamos pueda empezar a construirse muy pronto”. Y resaltó la integración que para ese proyecto se ha llevado adelante con la Optic.

Además, se refirió a un convenio próximo a firmarse entre CALF y la Municipalidad de Neuquén para instalar un Data Center Tier III en el Polo Tecnológico. “Va a ser un Data Center escalable, que nos va a dar soberanía para nuestros datos, y a medida que se vayan comercializando los primeros racks iremos creciendo; también vamos a colaborar y contribuir para que Neuquén vaya hacia una ciudad inteligente”.

Por último, Fernández Novoa invitó a participar del encuentro de innovación y tecnología que CALF y la Municipalidad de Neuquén organizarán a comienzos de septiembre. Este contará con la presencia de todo el ecosistema tecnológico junto al sector petrolero y al sector minero. Y será abierta a toda la comunidad.

Organizado por Grupo Convergencia desde 2005, Nplay se consolidó como un ámbito de capacitación, debate y networking en el que participan proveedores de Internet, cableoperadores, cooperativas, empresas tecnológicas y autoridades regulatorias.

El encuentro fue el punta pie inicial de un calendario que continuará a lo largo de 2026 con otras citas relevantes para el sector, como Internet Day (Cabase) en mayo; el Encuentro Regional de Telecomunicaciones, en agosto en la ciudad de Rosario; las Jornadas Internacionales (ATVC y Cappsa) y Caper Show (Caper), en octubre; y el Encuentro CAPPI en noviembre.