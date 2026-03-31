Alerta en Plottier: denuncian que personas en situación de calle ocupan el viejo hospital

La esquina de Chos Malal y Martellota se convirtió en escenario de conflicto.

Cansados de la inseguridad y el temor, vecinos de la ciudad de Plottier decidieron organizarse ante una situación que los preocupa hace varios años. Sucede que desde que se inauguraron las nuevas instalaciones del hospital público, el viejo edificio se habría convertido en el hogar de personas en situación de calle .

El renovado hospital “Dr. Alberto Herrera” abrió sus puertas en 2010 y, dos años después, terminó la mudanza definitiva de la atención profesional. Desde entonces, los vecinos aseguran que el antiguo centro de salud quedó en estado de abandono.

En diálogo con LU5 , Silvia Morales , comerciante de la localidad, explicó la situación que atraviesan como consecuencia del actual estado de la construcción ubicada en pleno centro, en las calles Chos Malal y Martellotta. “Está en estado de abandono desde que se inició el hospital nuevo” , afirmó Morales.

Además, agregó que los hechos de vandalismo se repiten a diario. “Lamentablemente dos por tres estoy llamando a la policía por hechos de vandalismo. Entra gente, sabíamos que iba a pasar esto porque no tiene un mantenimiento, no lo cuidan”, resaltó.

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Una zona céntrica y concurrida

La denuncia de los vecinos se agrava dado que en la misma zona, más precisamente al lado del viejo edificio, funciona el Centro de Cuidados Infantiles (CCI) Pequeñas Maravillas y una oficina de la Dirección Provincial de Rentas. Esto significa que es un sector de gran concurrencia diaria de personas.

Morales explicó también que el antiguo edificio estaría ocupado por personas en situación de calle, lo que generaría un riesgo para la seguridad de los vecinos. “La misma gente ha ingresado, le ha puesto cadenas, candados”, remarcó, angustiada.

Asimismo, expresó su preocupación por la llegada de más ocupantes. “Esa gente va a traer más gente, porque no son de acá, vienen de otro lado, son de Mendoza, me lo han dicho ellos mismos”.

SFP Hospital de Plottier (7).JPG Sebastian Fariña Petersen

¿Cuántas personas viven actualmente en el viejo hospital?

La comerciante aseguró que las instalaciones actualmente están ocupadas, de forma ilegal, por tres personas. “Una pareja y un muchacho, son jóvenes”, declaró.

Más allá de la situación irregular, los vecinos entienden que están en estado de vulnerabilidad, por lo que también buscan la intervención de las autoridades correspondientes para colaborar.

“No sé si habrá algún refugio donde a ellos los puedan asistir, que los lleven a otro lugar”. “No sé si habrá algún refugio donde a ellos los puedan asistir, que los lleven a otro lugar”.

Hay preocupación en el hospital de Plottier por la situación. Hay preocupación en el hospital de Plottier por la situación.

Junta de firmas y pedido urgente de intervención

Respecto al futuro del edificio, Morales explicó que reclaman la liberación para el uso municipal del espacio. “Hay muchos edificios que se están alquilando, por ejemplo, PAMI no tiene un lugar, es un espacio muy chiquito donde ellos están”, argumentó.

“Nosotros en la nota habíamos puesto PAMI, Instituto, Registro Civil, etcétera; son muchos lugares”, resaltó. “Nosotros en la nota habíamos puesto PAMI, Instituto, Registro Civil, etcétera; son muchos lugares”, resaltó.

Por este motivo, llevan adelante una colecta de firmas para presentar el escrito en la Municipalidad, el Concejo Deliberante y Salud.

“Necesitamos que los saquen de ahí, que los lleven a otro lado, no sé a quién corresponde”, concluyó la vecina.