Video: brutal pelea de alumnas en la puerta de una escuela de Plottier genera conmoción

Las autoridades elevaron la situación al Consejo Provincial de Educación. El organismo actuó para mediar entre las familiares de las estudiantes.

Se viralizó una fuerte pelea entre dos alumnas de la EPET 9 de Plottier

Un impactante video se viralizó en las últimas horas e involucró a alumnos de una escuela secundaria de Plottier . Se trata del violento enfrentamiento de estudiantes, que se pelearon a las piñas en la puerta de la institución educativa. Ya intervinieron las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE) para que cese la violencia .

La situación ocurrió el viernes pasado, en horas de la tarde, cuando dos alumnas de 2° año se golpearon fuertemente en la puerta de la EPET 9 . En las imágenes se puede ver también como dos hombres, uno de seguridad, forcejean con ellas para poder separarlas.

Las jóvenes se tironearon del pelo, se golpearon en el piso con patadas y piñas, hubo insultos. También otras alumnas intentaron separarlas, aunque también tiraron golpes.

epet 9 plottier gentileza

Una madre de un alumno de la EPET 9 confirmó a LM Neuquén su preocupación luego de que vio que su hijo recibió el video de la pelea en su teléfono celular, ya que se viralizó por WhatsApp. La mujer contó que hasta el momento las autoridades de la escuela no emitieron ninguna comunicación a las familias.

"El video empezó a circular entre los chicos. Muchos padres saben lo que pasó porque lo ven en los celulares de sus hijos pero no hacen nada porque no son ellos. Pero es gravísimo lo que pasó en la puerta de la escuela", manifestó la mujer.

El brutal video de Plottier circula luego de que este lunes se conoció la tragedia de Santa Fe donde un estudiante ingresó al colegio con una escopeta y mató a un compañero e hirió a otros dos alumnos.

Violencia en las aulas fuerte pelea entre dos estudiantes de la EPET 9 de Plottier 1

"No estamos tan lejos del chico de Santa Fe que entró a la escuela con un arma. No puede ser que dos chicas se peleen así en la puerta del colegio y que nadie haga nada, que no las separen", opinó preocupada la mamá ante esta situación.

Consideró que hay que acompañar a las autoridades del establecimiento educativo donde concurre su hijo para que no vuelva a pasar.

La postura del CPE y de las autoridades del EPET 9

Desde el CPE confirmaron que luego de que la directora de la EPET 9 comunicó lo sucedido el viernes pasado, intervinieron para dar respuesta a las autoridades, estudiantes y familias.

Fueron los integrantes del Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (EAOPIE) quienes se hicieron eco de lo sucedido en esta escuela de Plottier y comenzaron su intervención.

Desde la escuela indicaron que el mismo viernes lograron hablar con el supervisor, con los estudiantes y sus familias. También confirmaron que las clases tanto hoy como mañana seguirán con normalidad.

Violencia en las aulas fuerte pelea entre dos estudiantes de la EPET 9 de Plottier 3

Violencia en las aulas fuerte pelea entre dos estudiantes de la EPET 9 de Plottier

Conmoción en una escuela de Santa Fe

Un alumno entró armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero.

Conforme a la información que trascendió de forma oficial, el adolescente, de 15 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 y que cursaba primer año, falleció.

En medio de la dramática secuencia, la intervención de un asistente escolar evitó que el hecho se convirtiera en una masacre. Las primeras versiones revelan que se abalanzó sobre el agresor, lo redujo y logró quitarle la escopeta mientras disparaba.

mato compañero santa fe (1)

Manuel, padre de una alumna del establecimiento, dijo en diálogo con TN que "cuando estaba por ingresar a la escuela se escucharon los disparos". "Entró con el arma en un estuche de guitarra, la cargó en el arma y empezó a disparar", sumó.

Fueron entre cuatro y cinco detonaciones que rompieron la rutina escolar y desataron el caos. Varios estudiantes rompieron ventanas para huir y sufrieron cortes y golpes en medio de la desesperación.