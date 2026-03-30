Horror: un alumno de 15 años entró armado a la escuela y mató a un compañero

Se vivieron momentos estremecedores en medio de los disparos y todo quedó grabado. Varios heridos por el ataque. Ocurrió en San Cristobal, Santa Fe.

El brutal hecho ocurrió cuando izaban la bandera en un colegio de San Cristóbal, en Santa Fe.

Un brutal crimen se registró este lunes por la mañana en una escuela de la localidad de San Cristóbal , en la provincia de Santa Fe , cuando un alumno ingresó armado al colegio y mat ó a un compañero de un disparo . Hay otros chicos heridos.

Fuentes policiales confirmaron el estremecedor hecho, que ocurrió en la Escuela Normal N°40 "Mariano Moreno" cerca de las 7.15 de la mañana, en momentos que se realizaba el habitual izamiento a la bandera en el horario de ingreso.

Según se conoció el adolescente de 15 años ingresó con un arma al colegio y efectuó varios disparos. Finalmente mató a uno de sus compañeros. En la filmación se alcanzan a escuchar las detonaciones y los gritos desesperados de los adolescentes.

La víctima aún no fue identificada oficialmente, pero las autoridades confirmaron que varios alumnos fueron trasladados al hospital local. Padres y familiares comenzaron a llegar al establecimiento en medio de la conmoción.

Sacó el arma de la mochila y mató a su compañero de escuela

“El agresor sacó un arma de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal.

Minutos después del hecho se conocieron impactantes imágenes del trágico momento, ya que una persona alcanzó a grabar el momento de los disparos. En la filmación se alcanzan a escuchar las detonaciones y los gritos desesperados de los adolescentes.

Un alumno entró armado a una escuela de Santa Fe y mató a un compañero

Medios locales informaron que la Policía de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación trabajan en el establecimiento para determinar cómo el menor logró ingresar el arma y cuáles fueron las motivaciones detrás del brutal ataque. Mientras tanto, las autoridades educativas suspendieron las actividades y brindan asistencia psicológica a los testigos del hecho.

El funcionario Ramiro Muñoz, confirmó que "hay un menor de edad fallecido, de unos 13 años, productos de un disparo de arma de fuego. Por lo que pudimos saber, el agresor también menor de edad de su mochila habría sacado un arma de fuego y efectuó varios disparos, hiriendo a varios compañeros y matando a otro chico".

Asimismo, aclaró que esto sucedió dentro del establecimiento, dentro del patio interno de la escuela "nosotros tomamos conocimiento a través de centro de monitoreo. Dentro del establecimiento salían todos los chicos corriendo", dijo.

Disparos y corridas en un colegio de Santa Fe

Y confirmó que es alumno de la escuela. Respecto sobre su comportamiento, aclaró que "Hablamos con los docentes nos decían que era muy buen alumno, no presentaba problemas de conducta, pero esas averiguaciones de la policía y fiscalía quedarán para más adelante".

"Me dijeron que fueron dos al menos los estudiantes trasladados al hospital, que habrían recibido perdigones porque el arma que usó el agresor fue una escopeta", manifestó el funcionario.

Por último Muñoz indicó que se va a decretar asueto y duelo en la localidad, y se van a suspender todo tipo de actividad de gobierno municipal.

El atacante fue detenido y trasladado luego de la intervención de la policía.