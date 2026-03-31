Donald Trump contra Reino Unido por no apoyar la guerra contra Irán: "Nunca más los ayudaremos"

El presidente de Estados Unidos realizó fuertes críticas a países de la OTAN que no lo apoyaron en la lucha por el Estrecho de Ormuz.

Fuertes críticas de Trump al Reino Unido y Francia por no sumarse a la guerra contra Irán.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán sigue sumando nuevos capítulos. El presidente de Donald Trump arremetió contra sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por no haberlo acompañado e intervenido en la campaña militar en Medio Oriente.

A través de la red social Truth Social, el presidente norteamericano afirmó que están ganando la guerra ya que Irán ha quedado "esencialmente diezmado" tras la intervención militar. A su vez, volvió a cargar contra los países de Europa, en especial contra Francia y Reino Unido , porque considera que no lo ayudaron en este combate.

"A todos esos países que no pueden conseguir combustible por culpa del estrecho de Ormuz , como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia. Primero, compren a Estados Unidos, tenemos de sobra; y segundo, ármense de valor, vayan al estrecho y ¡tómenlo!" , escribió en su cuenta de Truth Social.

"Tendrán que empezar a aprender a pelear por ustedes mismos, EEUU ya no estará para ayudarles, así como ustedes no estuvieron para nosotros", remarcó Trump.

donald trump (1)

El mensaje del mandatario llega a más de un mes del inicio de la guerra, en momentos en que el conflicto -que tuvo amplias ramificaciones en la región- causa importantes interrupciones en el suministro mundial de petróleo y gas natural.

Francia no quedó fuera de las críticas del republicano, ya que afirmó que "ha sido muy inútil" en los ataques estadounidense-israelíes contra Irán.

"Francia no permitió que aviones con destino a Israel, cargados con suministros militares, sobrevolaran su territorio. Francia ha sido muy inútil con respecto al 'Carnicero de Irán', ¡quien fue eliminado con éxito! EE. UU. lo recordará!", escribió en su red social.

Francia Estados Unidos Trump

Por otra parte, aseguró que su país no ayudará más a sus aliados de la OTAN que se negaron a participar de los ataques contra el régimen iraní.

"Tendrán que aprender a defenderse, Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros", advirtió. Y sumó: "Irán ha sido, en esencia, diezmado. Lo más difícil ya pasó. ¡Vayan a buscar su propio petróleo!".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró el lunes que la guerra contra el régimen de Irán ya superó la mitad de sus objetivos estratégicos, aunque evitó establecer una fecha para su finalización.

"Está definitivamente más allá de la mitad del camino. Pero no quiero ponerle un calendario", sostuvo al referirse al avance de la ofensiva conjunta con Estados Unidos iniciada a fines de febrero. Netanyahu aclaró que su evaluación no responde a un plazo temporal sino al cumplimiento de metas militares.

Trump está dispuesto a terminar la guerra, incluso si el Estrecho de Ormuz sigue cerrado

El presidente norteamericano deslizó a sus asesores que está dispuesto a terminar la guerra contra Irán, aunque el Estrecho de Ormuz permanezca cerrado. Según informaron fuentes del gobierno a The Wall Street Journal, "probablemente extenderá el firme control de Teherán sobre la vía marítima y dejará para una fecha posterior una operación compleja para reabrirla".

En los últimos días, Trump y su equipo evaluaron que una misión para abrir el estrecho prolongaría el conflicto más allá de su plazo previsto.

Estrecho de Ormuz

Había pedido una misión internacional para abrirlo, pero tras el rechazo de casi todos sus aliados pasó a decir que no necesitaba ni a la OTAN ni la misión y restó importancia al bloqueo, pero siguió amenazando a Irán por mantenerlo cerrado.