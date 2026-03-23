Donald Trump suspendió por "cinco días" los ataques a las plantas de energía de Irán

La confirmación llega tras una advertencia de EE.UU, que atacaría centrales eléctricas en un plazo de 48 horas si el estrecho de Ormuz permanecía bloqueado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció este lunes por la mañana que decidió suspender por “al menos cinco días” los ataques a plantas de energía de Irán .

Pese al ultimátum del presidente estadounidense, el Consejo de Defensa de Teherán afirmó que la región "quedará bloqueada de facto y la responsabilidad recaerá sobre quien provoque la amenaza".

A través de la red social Thruth, el mandatario calificó este intercambio como conversaciones "muy buenas y productivas" con Irán durante los últimos dos días. La pausa en los ataques queda condicionada, según el propio presidente, al éxito de las negociaciones en curso.

Resulta que en la madrugada del domingo, Trump había advertido que Estados Unidos atacaría centrales eléctricas iraníes en un plazo de 48 horas si el estrecho de Ormuz permanece bloqueado de facto por acciones iraníes contra la navegación.

En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron durante la madrugada del lunes una nueva ola de ataques sobre Teherán.

trump mensaje Iran

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita y su par de Emiratos Árabes Unidos informaron la intercepción de drones y misiles balísticos que amenazaban su territorio. Ambas carteras señalaron además que una persona resultó herida por los restos de un misil interceptado.

Pero Donald Trump anunció este lunes que ordenó al Departamento de Guerra posponer todos los ataques militares contra plantas de energía e infraestructura iraní por un período de cinco días, luego de lo que describió como conversaciones "muy buenas y productivas".

En este sentido, el mandatario afirmó que las negociaciones apuntan a una "resolución completa y total" de las hostilidades en Medio Oriente y continuarán a lo largo de la semana.

Baja el precio del petróleo tras el anuncio de un alto al fuego

El anuncio de Trump provocó este lunes un movimiento inmediato en el tablero geopolítico y en los mercados: el crudo Brent se hundió un 13%, perforó la barrera de los 100 dólares y llegó a negociarse en torno a 96 dólares por barril.

Las principales bolsas europeas también respondieron con optimismo y, después de acumular pérdidas de más del 2% durante la sesión matutina, lucían en verde sobre las 11H30 GMT.

petroleo caída

El movimiento del petróleo refleja un cambio brusco en las expectativas del mercado: el riesgo de interrupciones en el suministro -especialmente por el conflicto en el estrecho de Ormuz- había sido el principal motor de la suba previa. Con la tregua, al menos parcial, ese temor comenzó a disiparse.

Irán negó conversaciones con Donald Trump

Desde el régimen se negó cualquier diálogo con Washington y desestimó las afirmaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, al considerar que buscan bajar los precios de la energía y ganar tiempo para planes militares, informaron varios medios estatales iraníes que citaron al ministerio de Relaciones Exteriores.

Existen "iniciativas" de países de la región para "reducir tensiones", dijo la Cancillería, según Mehr News. "Nuestra respuesta a todas ellas es clara: no somos la parte que inició esta guerra y todas estas solicitudes deben dirigirse a Washington".

Según publicó Tasnim, un alto funcionario de seguridad iraní fue categórico al rechazar cualquier instancia de diálogo: "no ha habido ni hay negociaciones en curso". De este modo, desde Teherán buscan desactivar la narrativa estadounidense que sugiere una vía de entendimiento abierta.

Irán, Ataque reserva de petróleo. Irán, Ataque reserva de petróleo.

El mismo funcionario advirtió además sobre las consecuencias que podría tener la actual escalada, incluso sin enfrentamientos directos. "Con este tipo de guerra psicológica ni el estrecho de Ormuz volverá a las condiciones previas a la guerra, ni habrá tranquilidad en los mercados energéticos", sostuvo.