Qué dijo Donald Trump tras el ataque con misiles de Irán a Israel que dejó decenas de heridos

El presidente norteamericano, Donald Trump, aseguró en la noche de este sábado que " Estados Unidos ha borrado a Irán del mapa", mientras el sur de Israel quedó bajo fuego luego de los ataques iraníes con mililes que dejó, al menos, cerca de un centenaro de heridos.

Irán desplegó esta jornada una serie de ataques hacia territorio israelí donde impactaron varios misiles en z onas residenciales de las ciudades de Dimona y Arad en las que se registraron 88 heridos, según confirmó el vocero del Ejército de Israel, Roni Kaplan a TN.

Según NA, el reporte de los servicios de emergencia de Israel informó que se desplegaron operativos sanitarios de magnitud para asistir a las víctimas, quienes presentan cuadros de diversa consideración.

El impacto no solo afectó a civiles, sino que provocó destrozos estructurales en múltiples edificios de la zona sur.

En este contexto, se confirmó que alrededor de 42 personas resultaron heridas este sábado tras el impacto de un misil balístico iraní en la ciudad de Arad. Este ataque se produjo apenas horas después de otra ofensiva similar contra la localidad de Dimona, donde los lanzamientos dejaron un saldo de 45 heridos.__IP__

La jornada, marcada por la violencia en los distritos meridionales, mantiene en alerta máxima a los equipos de rescate, quienes continúan trabajando entre los escombros de las áreas urbanas más afectadas por los proyectiles de largo alcance.

Trump amenaza con atacar centrales hidroeléctricas de Irán

A través de la red Social Truth, Donal Trump, intimó a Irán. Dijo que “si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas”. Y anticipó que empezará por la más grande.

Tras una seguidilla de declaraciones, el mandatario norteamericano aseguró que “Estados Unidos ha borrado a Irán del mapa, y aun así su analista de poca monta, David Sanger, dice que no he cumplido mis objetivos. ¡Claro que sí, y semanas antes de lo previsto! Su liderazgo ha desaparecido, su armada y fuerza aérea están destruidas, no tienen defensa alguna y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no!”. Y refutó el análisis de un periodista estadounidense.

Afirmó que están “muy cerca de alcanzar nuestros objetivos al considerar la reducción de nuestros grandes esfuerzos militares en Oriente Medio con respecto al régimen terrorista de Irán: (1) Degradación total de la capacidad de misiles iraníes, sus lanzadores y todo lo relacionado con ellos. (2) Destrucción de la base industrial de defensa de Irán. (3) Eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, incluyendo armamento antiaéreo.”

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También indicó que van a #impedir que Irán se acerque siquiera a la capacidad nuclear y estar siempre en posición de que Estados Unidos pueda reaccionar rápida y enérgicamente ante tal situación, si se produjera. (5) Proteger, al más alto nivel, a nuestros aliados de Oriente Medio, incluyendo a Israel, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y otros. El estrecho de Ormuz deberá ser custodiado y vigilado, según sea necesario, por otras naciones que lo utilizan”.

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