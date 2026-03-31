Cuál es el Paso Internacional que permanece cerrado por fuertes vientos: ¿Qué pasará este miércoles 1 de abril?

Las condiciones meteorológicas en el centro del territorio neuquino afectan la transitabilidad en las rutas y pasos internacionales a Chile . Desde V ialidad Nacional informaron en la tarde de este martes que los fuertes vientos sobre la Ruta 242 impiden que permanezca habilitado el Paso Internacional Pino Hachado .

Informaron que desde la Aduana al límite con Chile hay un corte total, a partir de las 14.30. De acuerdo al comunicado oficial emitido esta tarde, estará intransitable durante el resto de la jornada. Agregaron que la calzada está despejada, que el temporal de viento es fuerte y que la visibilidad se encuentra reducida por una espesa niebla.

Desde el organismo nacional advirtieron sobre una posible caída de piedra en el kilómetro 48 de la calzada. Además, recordar a los automovilistas que es una zona con animales sueltos.

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Qué dice el pronóstico para la zona

El pronóstico del Servicio Metereológico Nacional (SMN) anticipa que este martes el tiempo estará ventoso en la zona de Las Lajas, localidad cordillerana próxima al Paso Pino Hachado. Para esta tarde pronosticó viento entre 23 y 31 kilómetros por hora, proveniente del sector oeste, con ráfagas entre 60 y 69 kilómetros por hora. Por la noche disminuirá la intensidad del viento dado que las ráfagas no superarán los 50 kilómetros por hora. En tanto que, para este miércoles se prevé un mejoramiento temporal con un cese drástico del viento.

Camiones Pino Hachado.jpg Gran parte de los camiones con salmones cruza por Pino Hachado.

Atención al cambio de huso horario en Chile

Ante el inminente feriado largo por Semana Santa, se conoció que el próximo sábado 4 de abril, Chile aplicará el cambio oficial al horario de invierno y atrasará sus relojes una hora, una medida que se repite cada año pero que, en esta oportunidad, impactará de lleno en la dinámica de los pasos fronterizos con Neuquén.

A partir de la medianoche, cuando el reloj marque las 00:00, deberá retrocederse a las 23:00, algo que generará desde ese momento una diferencia horaria que obligará a viajeros, transportistas y operadores turísticos a recalcular tiempos con precisión.

Aunque se trata de un ajuste técnico, sus efectos son concretos y cotidianos: por primera vez en varios meses, quienes crucen la cordillera deberán convivir con una referencia horaria distinta a cada lado de la frontera, lo que introduce un factor adicional en la planificación de cualquier viaje. Ya no se tratará solo de distancias, demoras o condiciones climáticas, sino también de entender que el tiempo “no corre igual” en ambos países.

paso cardenal samore

En los principales pasos internacionales del sur, esta diferencia se volverá clave. Complejos como el Paso Internacional Cardenal Samoré, el Paso Pino Hachado, el Paso Mamuil Malal, el Paso Icalma y el Paso Hua Hum concentrarán gran parte del flujo y, al mismo tiempo, de las posibles confusiones, ya que si bien sus horarios de funcionamiento no cambian, sí cambia la referencia con la que deben interpretarse.