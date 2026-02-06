Escala salarial de empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora del cuidado de personas en febrero 2026

La Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares) –gremio que representa a los trabajadores a cargo del cuidado de personas - dio a conocer la escala salarial correspondiente a 2026 .

En los primeros días de noviembre de 2025, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó un aumento salarial para los trabajadores del sector. Así, los salarios de los empleados a cargo del cuidado de personas recibieron un incremento del 1,4 por ciento para el anteúltimo mes del año y de un 1,3 por ciento para diciembre 2025. La Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares) dio a conocer la escala salarial correspondiente a 2026 .

Los salarios mínimos de los trabajadores a cargo del cuidado de personas están incluidos en la cuarta categoría del Convenio Colectivo que nuclea a los empleados del sector. Esta categoría del Convenio comprende a la asistencia y cuidado no terapéutico de personas , tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes o adultos mayores.

La hora de trabajo de los empleados a cargo del cuidado de personas cuesta en febrero 2026 :

3.494,25 pesos –con retiro-

y 3.894,43 pesos –sin retiro-

Asimismo, el salario mensual es de $441.806,54 –con retiro- y de $490.745,56 –sin retiro-.

El Convenio Colectivo que nuclea a los trabajadores a cargo del cuidado de personas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, según el Convenio que nuclea a los trabajadores a cargo del cuidado de personas, se establece un adicional salarial por antigüedad, equivalente a un 1% por cada año de antigüedad del trabajador en su relación laboral, sobre los salarios mensuales. Este adicional se abonará mensualmente a partir del 1° de septiembre de 2021. El tiempo de servicio a los fines de este adicional por antigüedad comenzará a computarse a partir del 1° de septiembre del año 2020, sin efecto retroactivo.

Escala salarial empleadas domésticas, por categoría

En febrero de 2026, las/os trabajadores que prestan servicios en casas particulares perciben los siguientes salarios, que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:

PRIMERA CATEGORIA: SUPERVISOR/A, Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

Hora: $3.895,56.

Mensual: $485.961,09.

Sin retiro

Hora: $4.254,05.

Mensual: $539.711,97.

SEGUNDA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS, Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

Hora: $3.696,15.

Mensual: $452.478,51.

Sin retiro

Hora: $4.039,45.

Mensual: $502.101,03.

TERCERA CATEGORIA: CASEROS, Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Hora: $3.494,25.

Mensual: $441.806,54.

CUARTA CATEGORIA: ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS, Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

Hora: $3.494,25.

Mensual: $441.806,54.

Sin retiro

Hora: $3.894,43.

Mensual: $490.745,56.

La hora de trabajo de los empleados a cargo del cuidado de personas cuesta 3.494,25 pesos –con retiro- y 3.894,43 pesos –sin retiro- en enero de 2026.

QUINTA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS GENERALES, Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro

Hora $3.250,13.

Mensual: $398.722,14.

Sin retiro