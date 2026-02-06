"Peaky Blinders: El Hombre Inmortal", el estreno más esperado: qué día de marzo 2026 se podrá ver en Netflix

La película, que marcará la continuidad de Peaky Blinders y el cierre de la serie de los gangsters de Birmingham, llegará en breve a la plataforma de streaming, Netflix .

Los fanáticos de Peaky Blinders ya tienen una fecha para agendar . La película que le dará continuidad a la famosa serie hará su debut en cines. Se trata de “Peaky Blinders: El hombre inmortal” , el filme que marcará el cierre de la historia de Tommy Shelby.

El proyecto amplia el universo creado por el letrista Steven Knight , que cuenta actualmente con 6 temporadas completas , emitidas entre 2013 y 2022, sumando un total de 36 episodios. Y los fanáticos no tendrán que esperar mucho más para poder ver la película en sus casas: "Peaky Blinders: El Hombre Inmortal" se estrenará este 20 de marzo en Netflix .

Días antes, el 6 de marzo la película podrá verse en salas de cines. La dirección artística del largometraje está en manos del director británico Tom Harper , quien dirigió los tres últimos episodios de la primera temporada original.

La película sobre los gangsters de Birmingham también marcará el regreso del actor irlandés Cillian Murphy en el rol protágonico de Thomas Shelby. Además, el elenco sumará grandes incorporaciones como la actriz sueca Rebecca Ferguson, reconocida por su papel de Elizabeth Woodville en la serie "The White Queen", y el actor Barry Keoghan, quien fue nominado al Globo de Oro al Mejor Actor por su papel en el drama psicológico "Saltburn”.

peaky-blinders-el-hombre-inmortal-07012026-2165793 Los Peaky Blinders vuelven a Netflix para cerrar su historia con una película.

De qué se tratará la película de los Peaky Blinders en Netflix

Una de las grandes incógnitas que dejó el cierre de la serie fue el destino final de Tommy Shelby. El trailer de la película respondió parcialmente esa pregunta, aunque deja dudas. Si bien todos los involucrados mantuvieron el hermetismo sobre la trama, Knight adelantó que la historia se sitúa en 1940 en Birmingham durante la Segunda Guerra Mundial.

El guionista evitó precisar qué motivos llevan a Shelby de vuelta a Birmingham, aunque sugirió que las circunstancias de la guerra lo obligan a regresar al centro de la escena, en uno de los momentos más difíciles para la ciudad por los bombardeos. Knight subrayó que la película busca ofrecer un elegante cierre a la saga, permitiendo a los seguidores despedirse del universo tras años de historia y desarrollo de personajes. “Quiero que los fans de Peaky que han sido parte de esto, lo vean juntos en una sala. Peaky Blinders nunca se promocionó masivamente, pero la gente la encontró y se lo contó a los demás", afirmó.

De todos modos, el filme no marcará el final de la franquicia: ya está en desarrollo una serie secuela, situada diez años después de los sucesos de "El hombre inmortal". Según trascendió, tendrá al menos dos temporadas de seis capítulos cada una y una duración de 60 minutos por episodio.

Cillian Murphy and Steven Knight - Final Cillian Murphy y Steven Knight en el rodaje de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal'.

Cuáles son los estrenos de Netflix para febrero de 2026

La plataforma de streaming más popular del mundo ofrece una larga lista de series y películas para estrenar durante el segundo mes del año. Entre ellas se destacan:

Series:

1 de febrero – Brillantina y oro: Danza sobre hielo

3 de febrero – Mo Gilligan: In The Moment

5 de febrero – El abogado del Lincoln (temporada 4)

5 de febrero – Las leonas

5 de febrero – Unfamiliar

6 de febrero – Salvador

9 de febrero – Motorvalley

11 de febrero – Niños de plomo

12 de febrero – Cómo llegar al cielo desde Belfas

12 de febrero – El investigador con millones de seguidores

13 de febrero – El museo de la inocencia

13 de febrero – El arte de parecer Sarah

13 de febrero - En el barro (temporada 2)

16 de febrero – La cruda realidad: Dentro de America’s Next Top Model

18 de febrero – Soy Gordon Ramsay

19 de febrero – El agente nocturno (temporada 3)

20 de febrero – La ley de Las Vegas

26 de febrero – El flow de Kagoen

26 de febrero – Bridgerton (temporada 4, parte 2)

En EL Barro 2-Portada

Películas: