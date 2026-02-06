Sueldo de empleada doméstica por 8 horas diarias: esto cobran en febrero 2026

De acuerdo a la escala salarial vigente, este es el sueldo de una empleada doméstica que trabaja 8 horas diarias.

Mediante la Resolución 3/2025, publicada en el Boletín Oficial, se conocieron los detalles del acuerdo salarial que alcanzó la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) . Así, ¿de cuánto es el sueldo de una empleada doméstica que trabaja 8 horas diarias en 2026?

Cabe puntualizar que la CNTCP acordó incrementos para los salarios de las empleadas domésticas , quienes recibieron un aumento del 1,4 por ciento para el anteúltimo mes del año y de un 1,3 por ciento para diciembre 2025.

En 2026, el sueldo mensual de una empleada doméstica que trabaja 8 horas diarias, según el convenio, es:

Los salarios mínimos de las empleadas domésticas están incluidos en la quinta categoría del Convenio Colectivo.

$398.722,14 pesos -con retiro-

y $441.806,54 -sin retiro-.

En esta categoría, el denominado personal para tareas generales es el que efectúa prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Cuánto cuesta la hora de limpieza en febrero 2026

El salario de las empleadas domésticas agrupadas en esta categoría es el siguiente:

Con retiro

Hora $3.250,13.

Mensual: $398.722,14.

Sin retiro

Hora: $3.494,25.

Mensual: $441.806,54.

En el Convenio Colectivo se indica que para aquellos trabajadores y trabajadoras comprendidos en el Régimen establecido por la Ley N° 26.844, que trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, será liquidado considerando el importe establecido para la modalidad retributiva mensual, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas. Respecto de quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales, el salario se liquidará de acuerdo a la modalidad retributiva por hora.

Asimismo, cabe consignar que el Convenio Colectivo que nuclea a las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

En enero de 2026, las empleadas domésticas perciben los siguientes salarios, que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:

PRIMERA CATEGORIA: SUPERVISOR/A, Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

Hora: $3.895,56.

Mensual: $485.961,09.

Sin retiro

Hora: $4.254,05.

Mensual: $539.711,97.

SEGUNDA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS, Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

Hora: $3.696,15.

Mensual: $452.478,51.

Sin retiro

Hora: $4.039,45.

Mensual: $502.101,03.

TERCERA CATEGORIA: CASEROS, Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Hora: $3.494,25.

Mensual: $441.806,54.

CUARTA CATEGORIA: ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS, Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

Hora: $3.494,25.

Mensual: $441.806,54.

Sin retiro