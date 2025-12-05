Aguinaldo para empleadas domésticas: cómo calcularlo para diciembre 2025 y quiénes reciben $192.356

En este artículo, te contamos de qué manera efectuar el cálculo del importe correspondiente al aguinaldo de una empleada doméstica que percibe un salario base de $384.713.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) , también conocido como aguinaldo , se divide en dos pagos: un medio aguinaldo en junio y otro en diciembre. Y cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por la trabajadora dentro de cada uno de los semestres. En este informe, te contamos de qué manera efectuar el cálculo del importe correspondiente al aguinaldo de una empleada doméstica que percibe un salario base de $384.713.

Cabe recordar que, en los primeros días de noviembre de 2025, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó un aumento salarial para las empleadas domésticas . Así, los salarios de las trabajadoras del sector recibieron un incremento del 1,4 por ciento para el anteúltimo mes del año y de un 1,3 por ciento para diciembre 2025.

Para calcular el aguinaldo que cobra una empleada doméstica , cuyo sueldo es de $384.713 en diciembre de 2025, es preciso considerar el mejor sueldo del segundo semestre del año en curso y dividir ese importe por dos. Luego, volver a dividir por 6 y luego multiplicarlo por los meses trabajados. El aguinaldo –según la ley- deberá efectivizarse como máximo el 20 de diciembre de 2025.

A continuación, brindamos un ejemplo práctico:

Si el mejor sueldo de una empleada doméstica en lo que va de 2025 fue de 384.713 pesos, se deberá hacer el siguiente cálculo:

384.713/2: 192.356.

192.356. Luego, al dividir 192.356 por 6, dará como resultado 32.059.

Finalmente, al multiplicar 32.059 por 6 (los meses trabajados), el monto que se obtendrá es 192.356,50 pesos, que será el importe del aguinaldo.

La ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), en su sitio oficial, incluyó un apartado que se relaciona específicamente con el trabajo de las empleadas domésticas en casas particulares.

A la hora de considerar el pago del aguinaldo (o Sueldo Anual Complementario), es importante saber que:

Se abona a la finalización de los semestres de junio y diciembre.

Se calcula tomando el 50% del mejor sueldo del último semestre.

tomando el 50% del mejor sueldo del último semestre. Si la prestación de servicios es inferior a los seis meses, deberá liquidarse en forma proporcional a los meses trabajados (Ley de Contrato de Trabajo). Ejemplo: si solo trabajó 4 de los últimos 6 meses, corresponderá abonarle como SAC el 66,67% (4 meses / 6 meses) del 50% del mejor sueldo de los últimos 4 meses.

Cuánto es el sueldo para empleadas domésticas en diciembre 2025

Cabe recordar que los salarios mínimos de las empleadas domésticas están incluidos en la quinta categoría del Convenio Colectivo que nuclea a las trabajadoras del sector.

En esta categoría, el denominado personal para tareas generales (prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar) percibe los siguientes sueldos en diciembre de 2025, con el aumento del 1,3 por ciento señalado más arriba:

Con retiro

Hora $3.135,98.

Mensual: $384.713.

Sin retiro

Hora: $3.383,53.

Mensual: $427,806,54.

El aguinaldo –según la ley- deberá efectivizarse como máximo el 20 de diciembre de 2025.

El Convenio que nuclea a las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.