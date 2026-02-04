Cumplida la última paritaria, así quedan las escalas de las trabajadoras de casas particulares en el segundo mes del año.

Atención empleadas domésticas: esto cobran por día y por hora en febrero 2026

Malas noticias para las empleadas domésticas de todo el país . En febrero 2026, las trabajadoras de casas particulares percibirán el mismo haber mínimo que en enero . Esto se debe a que ya se cumplió el esquema estipulado en la última paritaria y no se anunciaron nuevos aumentos salariales ni bonos no remunerativos.

En el pasado entendimiento, la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares ( UPACP ) había establecido un incremento de 2,7% en dos tramos: 1,4% para noviembre y 1,3% para diciembre, además del pago de un bono de hasta $14.000 según las horas semanales trabajadas para esos dos meses y también enero . Finalizado este acuerdo, no hubo negociaciones para fijar nuevas subas.

Con la liquidación de enero, la suma extra pasó a integrar la base salarial de las más de 1.3 millones de empleadas domésticas, lo que no sólo impactó en el ingreso mensual, sino también en el cálculo de aportes, aguinaldo, vacaciones y adicionales.

Sueldos de las empleadas domésticas en febrero 2026

Las trabajadoras de casas particulares se dividen en categorías según la tarea que cumplan. Los ingresos también dependerán de si son con retiro –aquellos que trabajan para un empleador pero residen en su propio domicilio- o sin retiro –quien trabaja y reside en el mismo domicilio del empleador-.

En febrero 2026, estos son los sueldos oficializados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP):

Primera categoría - supervisor/a:

coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro: $3.895,56 por hora y $485.961,09 por mes

Sin retiro: $4.254,05 por hora y $539.711,97 por mes

Segunda categoría - personal para tareas específicas:

cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro: $3.696,15 por hora y $452.478,51 por mes

Sin retiro: $4.039,45 por hora y $502.101,03 por mes

Tercera categoría - caseros:

personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. Esta categoría es siempre sin retiro.

$3.494,25 la hora y $441.806,54 por mes

Cuarta categoría - asistencia y cuidado de personas:

comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro: $3.494,25 la hora y $441.806,54 por mes

Sin retiro: $3.894,43 la hora y $490.745,56 por mes

Quinta categoría - personal para tareas generales:

prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro: $3.250,13 la hora y $398.722,14 el mes

Sin retiro: $3.494,25 la hora y $441.806,54 el mes

Empleada-doméstica.jpg Las trabajadoras de casas particulares vienen de recibir un bono de hasta $14.000.

Los valores mensuales corresponden a trabajadoras que prestan servicios para un mismo empleador más de 24 horas semanales, y los jornales por hora representan el pago para quienes realizan tareas de esta actividad por menos horas a la semana. De acuerdo a la UPACP, "en caso de prestar tareas en más de una categoría, le corresponde percibir la remuneración de la categoría mejor remunerada".

Qué adicionales pueden cobrar las empleadas domésticas

Las trabajadoras de todas las categorías reciben un adicional por antigüedad, que equivale al 1% del sueldo mensual por cada año cumplido, beneficio incorporado en septiembre de 2021 y calculado desde septiembre de 2020, sin retroactividad.

Además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) indicó que continúa vigente el adicional por zona desfavorable que se aplica en determinadas regiones del país. En estos casos, el monto salarial mínimo tiene una suba de un 30% respecto de la escala general.

Este beneficio alcanza a los trabajadores de casas particulares que cumplan sus funciones en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y en el municipio de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

El adicional en cuestión toma como base el salario mínimo correspondiente a cada categoría y modalidad de trabajo, ya sea con o sin retiro, tanto para pagos por hora como para las remuneraciones mensuales.