ANSES confirma la ayuda escolar para el regreso a clases: los requisitos y cuánto pagan en 2026

El organismo previsional detalló cómo aplica la ayuda escolar 2026 para cada beneficiario. Estos son los requisitos, el monto y la fecha clave para percibirla.

Según lo informó la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) , en enero de 2026 las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,47%, en consonancia con el IPC registrado en noviembre de 2025. Asimismo, el organismo previsional continúa manteniendo la Ayuda Escolar Anual , un recurso imporante a la hora de pensar en el regreso a clases. Aquí te detallamos cuáles son los requisitos, el monto y la fecha clave para cobrar este beneficio .

La Anses abona el monto correspondiente a la Ayuda Escolar Anual a los trabajadores por sus cargas de familia a través de los bancos y correos. La Ayuda Escolar Anual es una asignación de pago único . Asimismo, es oportuno remarcar que la Ayuda Escolar Anual integra el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) de la Anses.

En 2026, el importe correspondiente a la Ayuda Escolar Anual es de $85.000 por hijo. La Ayuda Escolar Anual se abona automáticamente por cada hijo en edad escolar que haya presentado el certificado de alumno regular hasta el 31 de diciembre y se encuentre dentro del rango de edad establecido entre los 45 días y los 18 años y que asista a los niveles jardín, preescolar, primaria y secundaria.

El Gobierno destinó 1.398 millones de pesos para pagar la ayuda escolar anual. (Telam)

Cabe remarcar que la Ayuda Escolar Anual les corresponde a las personas que tienen hijos a cargo en edad escolar y que reciban:

Asignación Familiar por Hijo o Hijo con Discapacidad.

Asignación Universal por Hijo o Hijo con Discapacidad.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual?

Del hijo:

A partir de los 45 días y hasta el mes que cumpla 18 años.

Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario).

Del hijo con discapacidad:

Sin límite de edad.

Asistir a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación.

Para percibir la Ayuda Escolar Anual, como decíamos más arriba, es preciso realizar la presentación del certificado escolar cada año. Según lo subraya la Anses, el plazo para efectuar este trámite vence el 31 de diciembre de cada año para generar y cargar el formulario completo a través de mi ANSES.

A tal fin, se deberán cumplimentar los siguientes pasos:

Ingresar a mi ANSES > Hijos > Presentar un Certificado Escolar para obtener el formulario para cada hijo.

> Hijos > Presentar un Certificado Escolar para obtener el formulario para cada hijo. Elegir Generar Certificado, completar los datos requeridos y seleccionar Generar.

Imprimir el certificado y llevarlo al establecimiento, maestro particular o donde efectúe la rehabilitación para que lo completen y firmen.

Tener en cuenta lo siguiente:

Asegurarse que el certificado sea el del ciclo escolar en curso.

Los datos deben estar completados con letra clara y legible.

No debe tener tachaduras ni enmiendas.

De corresponder, tildar la casilla de "Alumno Regular" y la de "Incorporado a la Enseñanza Oficial".

Una vez que el certificado esté completo y con las firmas, sacarle una foto nítida.

Volver a ingresar en mi ANSES > Hijos > Presentar un Certificado Escolar, seleccionar Subir Certificado, cargar la foto del formulario completo y firmado desde tu celular o computadora.

docentes-clases-aulas.jpg En 2026, el importe correspondiente a la Ayuda Escolar Anual es de $85.000 por hijo.

La Anses habitualmente efectiviza la Ayuda Escolar entre febrero y marzo, en el inicio del ciclo lectivo. Quienes presenten el Certificado Escolar más tarde no pierden el derecho, aunque el pago se acredita una vez aprobado el trámite.