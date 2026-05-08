La justicia investiga las dudosas muertes de dos bebés en el hospital de El Calafate

Además de las madres, lo denunció una médica. Los fallecimientos se dieron en abril, separados por pocos días. Detrás de ambos hay una misma sospecha.

La justicia investiga dudosas muertes de dos bebés en el hospital de El Calafate.

La muerte de dos bebés recién nacidos en el área de neonatología del hospital SAMIC de El Calafate está siendo investigada por la justicia penal de Santa Cruz, en un caso que genera conmoción.

Los bebés fallecieron durante abril de 2026 , con pocos días de diferencia, mientras estaban internados en ese servicio.

Las causas informadas a las familias fueron distintas en cada caso, pero ambas muertes quedaron enlazadas por una misma pregunta que ahora deberá responder la justicia de Santa Cruz .

Dos muertes, tres denuncias

Los casos son dos, pero hasta el momento, existen tres denuncias penales, según informó este viernes 8 de mayo de 2026 Señal Calafate sobre una situación que, rápidamente, empezó a ganar espacio en los medios provinciales.

Las madres de los dos bebés radicaron sus presentaciones ante una Defensoría Oficial, desde donde se notificó a la Fiscalía de Instrucción de El Calafate.

Una tercera denuncia fue formulada por la pediatra María Victoria Bianchi, médica itinerante que trabajó en el hospital calafateño durante ese mes y que, al regresar a su provincia, decidió dar su testimonio.

La explicación de la médica

Bianchi es profesional itinerante. En abril prestó servicios en el SAMIC de El Calafate y, al concluir su estadía, volvió a Córdoba y radicó allí una denuncia penal que fue girada a la Fiscalía de Instrucción calafateña.

Hospital de El Calafate - vista La médica itinerante que denunció los casos desde Córdoba estuvo trabajando todo el mes de abril en el Hospital Samic de El Calafate.

"Esta denuncia la efectué por respeto a mí misma como persona, por mi responsabilidad médica y por la muerte de los bebés y sus familias", dijo en un video que subió a sus redes sociales.

Allí, la médica justificó su decisión y señaló que considera "muy pertinente que la Justicia intervenga e investigue, buscando cuidar y proteger la salud y el cuidado de los bebés desde sus primeros momentos de vida".

Una sospecha común en ambos casos

Si bien las causas se investigan de manera separada, dos elementos las conectan: la denuncia de Bianchi —que abarca ambas muertes— y la sospecha de que en los dos casos pudo haber existido una infección por virus intrahospitalarios.

Las tres denuncias quedaron distribuidas en dos expedientes judiciales a cargo del juez penal Alberto Albarracín.

En uno de ellos se acumularon la denuncia de la madre del primer bebé fallecido y la de la doctora Bianchi.

El segundo, por ahora, contiene la presentación de la madre del otro niño.

El hospital dijo que también investiga

Mientras las causas dan sus primeros pasos en la justicia penal, el hospital SAMIC publicó en su cuenta de Facebook un comunicado sin firma, en el que informó estar llevando adelante una "investigación interna".

El texto no especifica de qué hechos se trata, aunque fue difundido a las pocas horas de que la noticia tomó estado público en Santa Cruz.

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"El hospital SAMIC de El Calafate informa que se encuentra llevando adelante una investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos que han tomado estado público”, dice el escrito.

El centro de salud afirma que tomó esta medida “en el marco de su compromiso con la calidad de atención, la seguridad de los pacientes y la transparencia institucional."

El comunicado agrega que la institución colabora "plenamente con las autoridades judiciales competentes, poniendo a disposición toda la información y documentación que resulte requerida".

Por otro lado, también garantiza la continuidad y adecuado funcionamiento del servicio público de salud y expresa su "acompañamiento y solidaridad con las familias afectadas”.