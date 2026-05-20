La escalofriante sospecha por el crimen de una docente jubilada: la encontraron calcinada

En un principio se pensaba que el fatal hecho había ocurrido durante un robo, pero hay un dato revelador que daría un giro a la causa,

La reconocida docente Margarita Gutiérrez fue hallada calcinada en su casa de Junín y la Justicia sospecha que intentaron montar una falsa escena de robo.

La investigación por la muerte de una docente jubilada de 72 años encontrada calcinada dentro de su vivienda en Junín , tiene un nuevo capítulo y ahora se abren otros interrogantes al tiempo que avanzan distintas pericias ordenadas por la Justicia.

En un primer momento, la principal hipótesis de la muerte de Margarita Iris Gutiérrez, apuntaba a un homicidio en ocasión de robo. Sin embargo, con el correr de las horas y tras los primeros trabajos de Policía Científica, esa teoría comenzó a perder fuerza.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron que dentro de la vivienda no se detectaron faltantes de objetos de valor, un dato que modificó el rumbo de la causa y abrió otra línea de investigación: la posibilidad de que alguien haya intentado montar una escena falsa para simular un asalto.

Los investigadores encontraron un importante desorden dentro de la casa y varias ventanas abiertas cuando llegaron al lugar. Ahora buscan determinar si esos elementos fueron alterados deliberadamente después del crimen para desviar la atención de la pesquisa.

La sospecha sobre uno de los hijos de Margarita

En medio del avance de la causa, la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín ordenó la detención de uno de los hijos de la mujer. Según trascendió en medios mendocinos, el hombre quedó bajo sospecha tras las primeras medidas tomadas en el expediente y tendría problemas de consumo de estupefacientes.

Margarita Iris Gutiérrez2 La investigación por el crimen de la docente jubilada continúa bajo estricta reserva mientras avanzan las pericias dentro de la vivienda.

Durante la jornada, efectivos de Policía Científica trabajaron dentro de la vivienda y levantaron distintos rastros biológicos que serán sometidos a estudios genéticos. El objetivo principal de esas pericias es determinar si el ADN hallado pertenece al hijo de la víctima o a otra persona que haya estado dentro de la casa al momento del hecho.

Pese a las sospechas iniciales, el hombre recuperó la libertad horas más tarde porque no existían pruebas suficientes para mantenerlo detenido o imputarlo formalmente por algún delito.

La causa continúa bajo un fuerte hermetismo y los investigadores esperan especialmente los resultados de los análisis de ADN y de las huellas recolectadas en distintos sectores de la vivienda.

El relato de la empleada doméstica

Uno de los testimonios considerados más importantes en la causa es el de la empleada doméstica de la docente jubilada. La mujer declaró que llegó cerca de las 7.30 a la vivienda y notó una situación extraña apenas arribó al domicilio: la puerta estaba abierta.

Ese detalle le llamó la atención y, según trascendió, decidió no ingresar a la casa, por lo que llamó directamente a la policía para alertar sobre lo que ocurría.

Los fiscales consideran que su declaración podría ayudar a reconstruir los movimientos previos al hallazgo del cuerpo y establecer con mayor precisión qué ocurrió dentro de la vivienda.

Otro elemento fundamental para la investigación será el resultado completo de la autopsia. Los especialistas intentan determinar si Margarita Gutiérrez sufrió agresiones antes de ser incendiada y si en el cuerpo existen rastros genéticos pertenecientes a otra persona. Hasta la noche del martes no había detenidos por el crimen.

Quién era Margarita Gutiérrez

Margarita Iris Gutiérrez de Demaldé era una reconocida docente jubilada de Junín que trabajó durante años como maestra jardinera. Su trayectoria educativa tuvo un fuerte reconocimiento dentro de la comunidad mendocina. Incluso, tiempo atrás un jardín nucleado del departamento recibió su nombre como homenaje a su trabajo en la educación inicial.

Margarita Iris Gutiérrez3

Además, era madre de Ever Demaldé, entrenador mendocino que integró distintos cuerpos técnicos vinculados a Marcelo Bielsa.

Después de que se conociera la identidad de la víctima, colegas, vecinos y personas cercanas expresaron mensajes de dolor y conmoción en redes sociales.

“Con profunda tristeza despedimos a Margarita Iris Gutiérrez de Demaldé, una querida amiga, maestra jardinera, dulce, amorosa y dedicada a tantos niños que tuvieron la dicha de conocerla”, publicaron desde una cuenta vinculada al departamento de Junín, en Mendoza.

“Nadie merece partir de una manera tan cruel. El dolor y la indignación nos atraviesan el alma”, agregaron en el mensaje de despedida.