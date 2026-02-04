Colecta solidaria por un ex combatiente de Malvinas que necesita un trasplante de corazón

La armaron familiares desde Chubut . El pedía esperar "hasta acomodarse económicamente", pero no hay tiempo: "Su corazón es una bomba de tiempo", dice la hija.

El próximo 14 de febrero, en la pequeña localidad de Gaiman, en Chubut, el Día de los Enamorados se celebrará un evento solidario por una justa causa: recaudar fondos para Carlos Ceballos , un excombatiente de Malvinas que se encuentra en lista de espera para un trasplante de corazón . Y que es parte de una movida organizada por familiares y amigos de la que también se puede participar a distancia, haciendo donaciones online.

"Carlitos", como le dicen quienes lo tratan, es miembro activo de la Agrupación de Ex Soldados Conscriptos de Gaiman , y desde ese pintoresco pueblo galés cercana a Trelew y Puerto Madryn, ha dedicado su vida a preservar la memoria de sus compañeros en las islas.

Hoy, es él quien enfrenta una situación crítica y necesita ayuda: padece una miocardiopatía dilatada y debe viajar urgentemente a Buenos Aires para recibir atención médica especializada.

¿Una secuela de la guerra?

Su hija Laura contó en las últimas horas la situación de su padre y la familia a partir de un problema de salud que súbitamente se agravó.

Según explicó, la afección cardíaca puede ser, en parte, consecuencia de su participación en la guerra de 1982. Los médicos le confirmaron que el frío extremo al que estuvo expuesto en Malvinas daña el corazón, y con los años pueden aparecer secuelas.

"Tuvo una reciente descompensación, por lo que hay que agilizar los trámites para llegar al momento del trasplante", contó Laura en los estudios de Jornada Radio, en Trelew.

Hace unas tres semanas -explicó- Carlos sufrió una recaída que inicialmente fue diagnosticada como una gripe o un principio de neumonía. Pero al tomar conocimiento de que había una patología cardíaca preexistente, los médicos lo evaluaron y finalmente determinaron que se trataba de una insuficiencia cardíaca.

“Estaba lleno de líquidos en sus pulmones y alrededor del corazón”, reveló la hija del veterano de Malvinas. Y agregó: "Como me dijo el médico en su momento, su corazón hoy es una bomba de tiempo", reveló la mujer.

La situación ya había dado señales de gravedad ni bien se presentó. Durante aquella supuesta gripe inicial, su padre tenía tos recurrente, su presión iba y venía, y sufrió un desmayo cuando estaba solo en su casa.

"Eso pudo haber sido una muerte súbita. Hoy está. Y él está y lo puedo abrazar y lo puedo besar. Y la verdad es un montón", se emocionó Laura.

Carlos Ceballos, ex combatiente que necesita un corazón - amante de las motos Carlos Ceballso, veterano de Malvinas, con una de sus pasiones: las motos.

En este momento ya es claro que la única solución para Carlos es un trasplante cardíaco. De hecho, ya tiene turno en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICVA) para el 11 de febrero, aunque surgieron complicaciones burocráticas porque su obra social, Xeros, no está trabajando actualmente con ese centro médico.

Como veterano de guerra, tiene PAMI y derechos adquiridos que su familia está haciendo cumplir. Pero todo es un esfuerzo extra.

La respuesta conmovedora en Gaiman

La idea de organizar el mate bingo surgió cuando Laura le planteó a su padre que debía viajar cuanto antes a Buenos Aires. Él prefería esperar hasta marzo para acomodarse económicamente, pero ella insistió: necesitaba irse ya.

Carlos, sin embargo, no quería que se vendieran números de rifa. "Lo nota como algo que a veces no es claro, ni muy transparente. Porque dice, a veces no sabés ni quién se gana el sorteo", contó su hija.

Por eso pensaron en un encuentro de bandas o de motos —él es motoquero— pero finalmente optaron por el mate bingo, donde la gente de Gaiman y alrededores puede participar y llevarse premios en el momento.

Laura preparó una nota, la presentó a los comercios locales y envió la misma información a varios conocidos. Una amiga emprendedora lo compartió en el grupo de comerciantes de Gaiman. Un amigo de Carlos lo mandó a un medio local. Y la movida explotó.

"Fue impresionante la respuesta del pueblo en general", recordó Laura. La noticia se viralizó rápidamente. Los llamados no pararon. "Emociona, realmente emociona. No esperé tanto", confesó.

Hasta el momento ya se han reunido más de 60 premios donados por comerciantes y vecinos. Artistas de la zona como Diana Sandoval y Fernando Restucha ya confirmaron su presencia, y tambnién el grupo de baile Sin Límites, que participará del evento.

Cómo colaborar con el ex combatiente

El mate bingo se realizará el Día de los Enamorados en el gimnasio municipal de Gaiman y los cartones se podrán comprar de manera anticipada en puntos de venta que se están coordinando. También en el mismo salón, el día del evento.

Todo lo recaudado permitirá cubrir gastos esenciales de traslado, estadía y tratamientos médicos vitales para la recuperación de Carlos.

Laura, hija de Carlos Ceballos, el ex combatiente de Chubut que necesita un trasplante de corazón Laura, hija de Carlos Ceballos, contó el caso del ex combatiente en la radio y agradeció conmovida la respuesta de la gente de Gaiman, en Chubut.

Pero la movida no se circunscribe a lo local. Y en el entorno de “Carlitos” se esperanzan con que la difusión del caso ayude a que más personas puedan colaborar con lo que puedan. No hacen falta grandes sumas. Para eso, dan el teléfono 2804-322127, donde pueden comunicarse. Y resalta que el único alias habilitado para transferencias es: todosporcarlosc.

Laura también dejó las puertas abiertas para sumar más premios para el mate binto y para que artistas o grupos que quieran participar se comuniquen. "Están las puertas abiertas", invitó.

También bombero voluntario

Además de ser veterano de guerra, Carlos fue bombero voluntario durante muchos años y sigue siendo un miembro activo de la agrupación de excombatientes. Siempre ha estado presente para ayudar y colaborar.

Para Laura, su papá es el mejor del mundo, pero sabe que todos los excombatientes merecen el mismo respeto y cariño.

"¿Quién más se lo merece?", se preguntó Laura en la entrevista radial. Y agregó: "No es solo él el que se merece el reconocimiento de todos. Creo que tienen que tener una excelente calidad de vida. Y se merecen el respeto y el cariño de todos".

En Gaiman hay otro veterano, Lillo, que también está transitando problemas de salud y se organizó una rifa para ayudarlo. Está con un tratamiento médico en Comodoro Rivadavia.

"Sabemos que nos espera un largo camino. La vida lo ha golpeado muchísimo y ahora merece toda esta contención y acompañamiento", concluyó.