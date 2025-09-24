Un veterano de guerra de Comodoro Rivadavia tuvo que frenar una colecta solidaria: "No depositen más"

Padece cáncer y pidió ayuda porque PAMI no le cubre una costosa medicación oncológica. La respuesta de la gente fue abrumadora.

Jorge contó que "todo empezó como un granito encarnado arriba del ojo": en Comodoro Rivadavia no consiguió turno para ser operado y su familia lo trasladó a Buenos Aires.

Jorge Omar Raileff tiene 60 años, vive en Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut , y es excombatiente en la Guerra de Malvinas .

Hace menos de seis meses empezó a librar una nueva batalla, cuando tras hacerse un chequeo porque le habían salido unos pequeños granitos en la ceja y el pómulo, le diagnosticaron cáncer de piel.

El tratamiento requiere de una droga que PAMI no le cubrió y cuesta 16 millones de pesos. La medicación es indispensable porque Jorge fue trasplantado de un riñón hace 10 años y está diagnosticado con insuficiencia renal crónica terminal.

El único camino posible para el veterano de guerra fue dar a conocer su situación e iniciar una colecta solidaria. La reacción de la gente fue tan positiva que un par de días después de difundir su caso, tuvo que pedir que no hicieran más donaciones.

"Un abrazo malvinero"

“Por favor, no depositen más en el alias que hemos publicado. Es que en este momento hemos logrado recaudar los 16 millones que se necesitaban para comprar pembrolizumab de 100 miligramos y así poder iniciar la tan ansiada quimioterapia para combatir el cáncer de piel que me está acechando”, informó en sus redes sociales.

Prembolizunab - droga oncológica La medicación que necesita el excombatiente de Comodoro Rivadavia cuesta 16 millones de pesos.

“A toda la comunidad, muchas gracias por su colaboración, a los centros de veteranos de guerra, a los medios de comunicación que le dieron amplia difusión”, agregó.

“Hay que pedir que por favor no depositen más porque hemos recaudado el dinero suficiente y tenemos los 16 millones para comprar la droga. Muchas gracias. Dios los bendiga. Un abrazo malvinero para todos”, completó Raileff.

Nacido en Gobernador Costa, este veterano de guerra vive desde hace nueve meses un verdadero calvario. Todo comenzó con lo que parecía "un pequeño granito en la ceja y en el pómulo, como si fuera un pelo encarnado", contó.

En abril se realizó una biopsia que tardó dos meses en arrojar resultados. Cuando finalmente se confirmó el diagnóstico oncológico, se topó con una complicación extra. Su obra social no podría costear la cirugía que necesitaba con urgencia.

"Al saber que mi obra social estaba fundida, mi médico decidió operarme en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Pero al tratarse de una cirugía de alta complejidad, siempre está lleno y colapsado de gente. Me programaron cuatro veces la operación y al final no me pude hacer nada", explicó el excombatiente.

El traslado de Comodoro Rivadavia a Capital

Ante la imposibilidad de recibir tratamiento en su ciudad, la familia de Jorge tomó la decisión de acudir al Hospital Italiano, en Capital Federal. Viajó en agosto, para iniciar la quimioterapia, y allí se topó con el problema de la medicación.

"Al final de todo me encuentro con que PAMI, siendo veterano de guerra, tampoco cubre el medicamento oncológico, que se llama pembrolizumab 100 miligramos, que es una droga para combatir el cáncer que me indican donde me van a hacer la quimioterapia", reveló con frustración.

"La droga contra el cáncer no está incluida dentro de la cobertura al 100% del PAMI pese a que hay una ley y que hay precedentes jurídicos que establecen que un paciente oncológico tiene que recibir las drogas necesarias para combatir el cáncer, pero bueno, acá estamos", lamentó.

Por fortuna, lo que no hicieron las instituciones lo resolvió la solidaridad de la gente, a tal punto que Jorge tuvo que pedir que no lo ayudaran más.