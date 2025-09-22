Comodoro Rivadavia: un colectivo se llevó puestos a tres autos que esperaban en un semáforo

Aparentemente se quedó sin frenos cuando iba a alta velocidad . Uno de los vehículos impactados terminó en una vereda por la que pasaban nenes de un jardín.

El choque múltiple se produjo en la esquina de San Martín y Güemes, en el casco céntrico de Comodoro Rivadavia.

La mañana de este lunes se convirtió en una pesadilla para varios conductores que esperaban en un semáforo en rojo del centro de Comodoro Rivadavia , en un inicio de semana que -hasta allí- era de rutina. Hasta que un colectivo de la línea Diadema que aparentemente perdió los frenos embistió a tres automóviles que aguardaban el verde el cruce de San Martín y Güemes .

El violento choque múltiple generó un desparramo que causó pánico entre los peatones y comerciantes de la zona, en una hora de alto movimiento. Uno de los vehículos impactados, salió despedido directamente contra la vereda y generó daños materiales considerables en el frente de un local. Los otros dos autos, atravesados sobre el asfalto, también resultaron con importantes roturas.

Un conductor que vio venir al colectivo y logró ponerse a salvo con una maniobra de último momento relató con angustia lo sucedido. "Se nos puso el semáforo en luz roja, estábamos esperando y a mí se me da por mirar el espejo retrovisor y veo que venía el colectivo de Diadema a alta velocidad; así que alcancé a ponerme de punta”, explicó.

“A mí me alcanza a sacar el espejo del lado derecho nomás. Pero al otro auto lo arrastró y al otro lo hizo girar en U, que fue el más perjudicado", describió el hombre.

El mismo conductor fue categórico al afirmar que el colectivo circulaba a alta velocidad y que no dio ninguna señal de alerta. "Nunca frenó" y "Nunca tocó bocina", sentenció, agregando que las marcas de frenada en el pavimento pertenecían únicamente a los vehículos impactados.

Colectivo sin frenos en Comodoro - colectivo Realizan pericias para determinar si, efectivamente, una falla en el sistema de freno del colectivo fue lo que generó el accidente.

Algo que impresionó especialmente a los que estaban en el lugar es que en el momento del accidente, varios nenes que habían participado en un desfile de jardines de infantes de Comodoro Rivadavia caminaban por la vereda del comercio afectado por el accidente.

"Gracias a Dios, el colectivo no agarró a ninguna criatura que estaba pasando por el comercio. Venían muchos chicos del jardín y cuando el colectivo pasa por arriba de la vereda, salieron corriendo para un costado", relató el testigo.

Por otro lado, no se registraron heridos graves entre los ocupantes de los vehículos que fueron chocados. "Yo solo tuve un latigazo del cinturón de seguridad cuando arrancó el espejo y me movió el auto, pero nada más", indicó el conductor que habló con ADNSUR.

Desfile de jardines de infantes en Comodoro Rivadavia

El accidente ocurrió apenas unas horas después de que el centro de la ciudad fuera escenario de una celebración que reunió a cientos de personas y, especialmente, a muchos nenes.

Por la mañana, 34 jardines de infantes de la Región VI habían desfilado para conmemorar el Día del Estudiante bajo el lema "Hablemos de derechos, escuela y familia como aliados".

Colectivo sin frenos en Comodoro Rivadavia El auto que se llevó la peor parte en el choque múltiple que causó el colectivo.

Marcela Funes, directora del jardín 403, había calificado la jornada como un éxito rotundo que superó las expectativas. Cerca de 1.200 personas participaron del desfile que comenzó a las 9:00, generando una atmósfera festiva que contrastó dramáticamente con la tensión posterior del siniestro.

Las autoridades de tránsito interrumpieron la circulación vehicular en esa zona del centro mientras realizaban las tareas de limpieza y peritajes correspondientes. Se investiga si efectivamente fue una falla mecánica en el sistema de frenos lo que hizo que el colectivero perdiera el control del coche que estaba conduciendo.

Cerca del mediodía, las autoridades recomendaban evitar la zona mientras seguían los trabajos de investigación para esclarecer las causas exactas del incidente.