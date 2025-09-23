Comodoro Rivadavia: salió a caminar y tres días después lo hallaron muerto en el fondo de un barranco

Lo encontró un hijo en el mismo momento en que otros familiares denunciaban la desaparición en la comisaría . La víctima tenía 49 años.

Encontraron el cuerpo de un hombre en el fondo de un barranco de Comodoro Rivadavia.

Un hombre de 49 años que había sido visto por última vez el viernes pasado, apareció muerto en la tarde de este lunes en el fondo de un barranco de unos 50 metros de altura, en el barrio Padre Corti de la ciudad de Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut .

La víctima fue hallada por su hijo en momentos en los cuales la familia del hombre estaba informando su desaparición en la Subcomisaría del barrio Próspero Palazzo , por lo cual la denuncia no llegó a ser tramitada formalmente.

Según informaron fuentes de la Policía de Comodoro Rivadavia, el lugar donde apareció el cuerpo es una zona donde hay un precipicio muy importante.

Los familiares de la víctima contaron que el hombre había salido de su casa el viernes por la noche, a caminar. Dijeron que se trataba de una persona que tenía problemas de salud y que solía caminar por esos lugares con frecuencia, especialmente cuando se encontraba estresado o triste.

Comodoro Rivadavia: pocos indicios

“Hasta el momento, lo único que tenemos es lo que informó el personal de criminalística. No se encontraron indicios de criminalidad en el hecho, ni tampoco en el cuerpo, por el momento”, informó el jefe de la Unidad Regional de la Policía de Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha.

“Tengamos en cuenta que esta persona cayó de un barranco de aproximadamente 50 metros. Dudo que haya cámaras de seguridad en inmediaciones o cerca del lugar”, indicó, asimismo.

En ese sentido, de todos modos, aclaró que la principal hipótesis que se maneja por el momento es la de que se habría tratado de una caída accidental.

El jefe policial agregó que el cuerpo fue trasladado a la morgue y esperaban los resultados de la autopsia.

Esperan los resultados de la autopsia

Acerca del relato de los familiares previo a la aparición del cuerpo, Cocha contó que ellos “al percatarse de que no estaba la presencia de su familiar, concurrieron a la comisaría”, que ya estando allí “empezaron a recordar momentos de las últimas veces que lo habían visto” y así concordaron en que había sido el viernes.

De este modo “lograron encontrarlo rápidamente y dar alerta a la Policía”, indicó el comisario.

“Ni bien lo encontraron, obviamente entraron en una situación de crisis, por lo que no quisimos indagar mucho en las circunstancias, más que nada para no ahondar en lo que pudo haber llevado a esta persona a merodear en horas de la noche por ese sector. Por ahora no tenemos mayor información”, añadió Cocha, señalando además que por el momento los investigadores no sabían si el hombre vivía solo.

“De todas maneras, más allá de lo que indicó criminalística, que no encontró signos de violencia, sí se esperan los resultados de la autopsia para confirmar la causa del deceso”, puntualizó el jefe policial.

En cuanto al área donde se encuentra el precipicio en el cual presuntamente habría caído la víctima, Cocha detalló que “no es un lugar muy transitado, es una zona suburbana y tiene barrancos con alturas importantes”.