Los colectiveros de Comodoro Rivadavia fueron a la Justicia por 10 minutos de descanso

El nuevo pliego de concesión reduce de 15 a 5 minutos el intervalo entre un recorrido y el siguiente. La UTA local presentó un amparo.

Chubut: la concesión de Patagonia Argentina en Comodoro Rivadavia está prorrogada hasta fines de noviembre.

Una presentación judicial de la Unión Tranviarios Automotor ( UTA ) de Comodoro Rivadavia podría trabar el proceso de licitación del servicio de colectivos , que actualmente se brinda en base a una prórroga precaria hasta fin de noviembre del contrato de concesión que venció en 2023.

El reclamo que el sindicato llevó a la Justicia a través de un amparo tiene que ver con el descanso de los choferes entre que finalizan un recorrido e inician el siguiente. Ese descanso es de 15 minutos , pero el pliego de licitación lo reduce 10 minutos, estableciéndolo en 5.

El subsecretario de Transporte de Comodoro Rivadavia, Adrián Rodríguez, reconoció el derecho de los colectiveros y que los 15 minutos deberían ser respetados, no obstante lo cual lamentó la judicialización del tema y confió en que se pueda resolver por vía administrativa.

“Si se abre el amparo, retrocederíamos dos meses” en el proceso de adjudicación del servicio, advirtió Rodríguez.

A la vez, la UTA comodorense planteó otra situación que si bien no llegó a Tribunales podría convertirse en un foco de conflicto: la continuidad laboral de los 350 choferes, mecánicos y administrativos actuales. En ese sentido, Rodríguez reconoció que el pliego no la garantiza.

La promesa del Municipio de Comodoro Rivadavia

En lo que respecta a los 15 minutos de descanso, el Municipio ya respondió ante la cámara judicial interviniente cuáles son los perjuicios que provocaría al interés público una apertura del trámite judicial, que, de hacer caso al planteo sindical, debería iniciar con una medida de no innovar, dejando en suspenso todo el proceso de adjudicación actualmente en marcha.

Patagonia Argentina, concesionaria de los colectivos de Comodoro Rivadavia.jpg La concesión del servicio en Comodoro Rivadavia venció en 2023 y está prorrogada desde entonces.

“El gremio pidió que la Cámara frene el proceso de licitación hasta que se resuelva este punto. Si la justicia hace lugar, habrá que rectificar el pliego o incluso reiniciar todo, con la corrección del pliego y el envío al Concejo para su aprobación, lo que podría significar una dilación de uno o dos meses, porque volvería todo a foja cero”, señaló el subsecretario de Transporte.

Rodríguez reconoció, no obstante, que los derechos laborales adquiridos -como los 15 minutos de descanso- no pueden ser vulnerados, y aseguró que, independientemente de si continúa la actual empresa concesionaria o asume una nueva, los tiempos de descanso deberán respetarse desde el primer día de servicio.

“Desde que se ponga en marcha el nuevo contrato, ya sea que haya un nuevo concesionario o siga la misma empresa, o se divida la concesión en dos, todos los derechos laborales serán respetados y no hay forma de vulnerar esto”, insistió.

Continuidad laboral: sin garantías

En cuanto a la continuidad laboral de los 350 trabajadores, Rodríguez reconoció que el pliego no obliga a la nueva empresa a incorporar la totalidad del personal, aunque resaltó que, dado que la cantidad de unidades será la misma, la necesidad de choferes debería mantenerse.

“Es muy difícil que una firma pueda conseguir de cero 300 choferes. En un altísimo porcentaje los trabajadores seguirán, pero no puedo garantizar que todos estén en las mismas condiciones que hoy. Allí el municipio tendrá que intervenir para evitar un conflicto social”, señaló.

Por otro lado, remarcó que los trabajadores deberán pasar exámenes preocupacionales, y que algunos colectiveros que se encuentran reubicados en otras tareas por motivos de salud podrían no ser incorporados si no están en condiciones de trabajar como choferes para la eventual nueva concesionaria a la que Comodoro Rivadavia le adjudique el servicio.