Murió el veterano de Malvinas al que la gente ayudó con $16 millones en un gesto solidario conmovedor

Tenía cáncer de piel y en septiembre, su pedido en las redes para poder comprar una droga que PAMI le negaba tuvo una respuesta que lo llenó de emoción.

Jorge Omar Raileff, ex combatiente de la guerra de Malvinas: suboficial del ejército, a los 26 años se anotó voluntariamente para ir a defender las islas.

Jorge Omar Raileff, ex combatiente de la guerra de Malvinas que vivía en Comodoro Rivadavia, falleció poco antes de Año Nuevo después de una extensa batalla contra un cáncer de piel que hace apenas unos meses, en septiembre, despertó un conmovedor gesto solidario por parte de personas de su ciudad y de todas partes del país.

El suboficial mayor retirado que había peleado en las Islas en 1982 -se anotó voluntariamente cuando tenía 26 años- tenía un carcinoma espinocelular localmente avanzado que a principios de 2025 lo sumió en otra batalle, aunque bien diferente, vinculada a un problema de salud grave y las dificultades para encontrar respuesta, aún siendo un héroe que se jugó la vida por la soberanía nacional.

Su calvario se conoció en septiembre , cuando Raileff compartió públicamente el difícil momento que atravesaba. Internado en Buenos Aires , necesitaba reunir $16 millones para comenzar un tratamiento contra el cáncer de piel que padecía. El PAMI no le cubría un costoso medicamento oncológico que le resultaba imposible de costear con sus propios recursos.

La respuesta de la comunidad no se hizo esperar. En muy poco tiempo, el ex combatiente logró juntar el dinero completo. La respuesta fue tal, que tuvo que hacer un pedido público que refleja, también, su honestidad: “No depositen más”, dio aviso cuando logró reunir la suma para adquirir el fármaco que el sistema de salud le negaba.

En ese momento, anunció que al fin podría iniciar el tratamiento, y todo en su entorno y entre quienes habían conocido la historia fue esperanza.

Sin embargo, este martes llegó la noticia que nadie quería escuchar: Jorge finalmente perdió la batalla contra el cáncer.

La falta de respuesta del PAMI

Luego de comprar la droga y ya listo para iniciar su tratamiento, Raileff dio detalles de lo que debió atravesar antes de que otros ex combatientes le sugirieran apelar a la solidaridad d ela gente.

Su oncóloga, la doctora María Alicia Bersura, había solicitado formalmente a PAMI la medicación específica para su diagnóstico de carcinoma espinocelular localmente avanzado.

Jorge Omar Raileff, excombatiente de Malvinas de Comodoro Rivadavia Jorge Raileff en septiembre, cuando dio a conocer su difícil situación en las redes. ADNSUR

La respuesta del organismo fue desconcertante: ofrecieron un esquema con medicamentos destinados a tratar cáncer de mama y ovario. "Una total contradicción", señaló el ex combatiente en diálogo con ADNSUR.

"Me hicieron perder un mes valioso para haber empezado antes con la quimioterapia. Esas son las incoherencias de las instituciones que deberían ayudar y no poner obstáculos", se quejó el veterano de Malvinas, indefenso ante la burocracia que demoró su acceso al tratamiento que necesitaba con urgencia.

Su situación era compleja también npor su condición de trasplantado de riñón hacía 10 años. Eso era lo que le impedía recibir la medicación que proponía la obra social estatal. "Gracias a Dios y a la gente voy a empezar la quimioterapia con el fármaco adecuado", agradeció una y mil veces antes de iniciar el tratamiento.

"Agradezco a todos, a quienes donaron, a las instituciones que se comprometieron y a los medios que difundieron mi situación", remarcó, conmovido por la solidaridad que lo acompañó hasta sus últimos días.

El adiós a un héroe de Malvinas

La Municipalidad de Gobernador Costa, localidad chubutense donde nació Raileff, decretó dos días de duelo y en un comunicado oficial destacó su trayectoria. "A lo largo de su vida, fue un ex combatiente profundamente comprometido con la memoria, la soberanía y la educación de las nuevas generaciones, transmitiendo con convicción los valores del amor a la Patria, el respeto por nuestra historia y la defensa permanente de la causa Malvinas", expresaron desde el municipio.

Gustavo Salazar, fotógrafo de Río Mayo, también despidió al veterano compartiendo imágenes en las que se lo veía sonriente junto a alumnos de una escuela. Raileff brindaba regularmente charlas sobre la guerra de Malvinas, una actividad que lo apasionaba y a través de la cual transmitía su experiencia a las nuevas generaciones.

Jorge OMar Raileff (izq) - veterano de Malvinas - Chubut Durante años, Jorge Raileff recorrió escuelas hablándoles a los chicos del legado de Malvinas.

"La luchó cada día como un soldado firme. Atravesó batallas durísimas con su salud y las fue ganando una a una, hasta el último día. Nunca se rindió. Nos deja un legado hermoso, hecho de memoria viva, compromiso y amor profundo por la Patria", expresó Salazar en su homenaje.

"Jorge Omar Raileff no fue solo un combatiente: fue un educador, un escritor, un viajero de misiones de paz y un testigo crítico de la historia argentina. Su trabajo con veteranos, su defensa de la memoria colectiva y su presencia en las aulas son huellas indelebles que atraviesan generaciones", publicó el portal Río Mayo.

Y agregó: "Hoy, su partida no solo nos deja tristeza, sino también una lección de dignidad: la de un hombre que luchó en todos los frentes de su vida, desde el frío de Malvinas hasta el dolor de una enfermedad, sin rendirse nunca. Porque como él mismo decía, Malvinas no se celebra un día: se vive con conciencia todos los días".