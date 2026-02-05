SUBE para discapacitados: Chubut da de baja tarjetas con más de 200 viajes gratuitos por mes

La provincia identificó patrones que indicarían que no las usan solo los beneficiarios . Evalúa fijar topes en la cantidad de viajes para evitar abusos.

En Chubut explicaron que desactivaron las SUBE para "proteger la gratuidad del pasaje para las personas que verdaderamente lo necesitan".

La provincia de Chubut dispuso la desactivación de tarjetas SUBE con subsidio por discapacidad luego de detectar irregularidades en su utilización. Y justificó la decisión en la idea de garantizar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes tienen derecho a él.

El Ministerio de Gobierno implementó controles que revelaron un uso que no coincide con el carácter personal e intransferible del subsidio. Según se informó, en algunas tarjetas habilitadas para discapacidad y acompañante se registraron más de 200 viajes al mes , una cifra que despertó sospechgs y activó las alarmas oficiales.

Ante esta situación, las autoridades decidieron dar de baja de forma preventiva las tarjetas involucradas. En concreto, les quitaron el beneficio y -eventualmetne- si usan el plástico pagan tarifa normal.

Desde el área de Transporte provincial subrayaron que el propósito de estas acciones es "proteger la gratuidad del pasaje para las personas que verdaderamente lo necesitan". La estrategia busca reforzar los sistemas de fiscalización y fomentar un uso adecuado del transporte público.

Los monitoreos permitieron identificar un consumo elevado y constante en tarjetas con este tipo de subsidio. Los números superaban ampliamente los valores esperados, según detallaron.

Evaluación caso por caso

Frente a esta situación, se optó por suspender los subsidios vinculados a estas tarjetas como medida precautoria. El objetivo es resguardar el sistema de gratuidad y prevenir abusos que afecten a quienes utilizan el beneficio de forma correcta.

Los titulares de las tarjetas desactivadas que se presentaron en los puntos de atención SUBE fueron notificados de que la suspensión obedece a irregularidades detectadas en el uso del beneficio.

En el informe oficial de la provincia acalararon que se les comunicó que cualquier pedido de reactivación deberá tramitarse ante la Dirección de Transporte de la provincia, con sede en Rawson, la capital de Chubut.

El Ministerio de Gobierno explicó que, eventualmente, cada caso será analizado de manera particular. En aquellas situaciones donde se confirme un uso indebido, la reactivación del beneficio podría no ser autorizada. Además, se aplicarán sanciones de acuerdo con la normativa en vigencia.

Colectivo Rawson Trelew Los discapacitados pueden viajar gratis en colectivo, en algunos casos con acompañante.

Según la información oficial, hasta ahora no se registraron trámites solicitando la reactivación de los beneficios suspendidos. Por lo tanto, las tarjetas permanecen con el subsidio inactivo.

Las autoridades chubutenses adelantaron que están evaluando establecer límites de uso diarios o mensuales para las tarjetas SUBE con beneficio por discapacidad. Esta medida ya está en funcionamiento en otras provincias del país y busca asegurar un uso responsable del subsidio, protegiendo el derecho de las personas que genuinamente lo necesitan.

El beneficio en la tarjeta SUBE

El subsidio para personas con discapacidad en la tarjeta SUBE consiste en el acceso gratuito al transporte público de corta, mediana y larga distancia en todo el territorio nacional, incluyendo colectivos, trenes y el subte porteño.

En algunas jurisdicciones y algunos servicios de transporte, alcanza con mostrar el Certificado Unico de Discapacidad (CUD) y el DNI para poder acceder sin pagar, pero en la mayoría de los casos (Chubut incluído), se está avanzando para que la validación se realice con la SUBE: al asociarla al beneficio, no necesita saldo ya que da acceso gratuito.

Por otra parte, en caso de que el el CUD especifique que el beneficiario lo necesita, el beneficio permite viajar con un acompañante también sin costo.

El subsidio es de validación anual. Por ejemplo, en este 2026, los usuarios que lo perciben debieron renovarle en sus tarjetas en alguna Terminal Automática SUBE antes del 31 de enero, para de ese modo asegurarse la continuidad del descuento.

En el caso de Chubut, la tramitación de la ayuda ya se puede hacer por Whatsapp, a través del asistente virtual Dino (+54 9 280 460-3466), enviando fotos del CUD y proprocinando el número de la tarjeta SUBE que se va a asociar el subsidio.

Independientemente de eso, hay distintos puntos en la provincia en los que se puede hacer la gestión de forma presencial.