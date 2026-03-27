Asesino prófugo: sospechan que el "Loco" Cárdenas salió de Chubut y concentran la búsqueda en Buenos Aires

A 11 días de su huída de la cárcel de Trelew , la búsqueda se amplía. En 2022 ya había estado escondido en Mar del Plata, donde fue recapturado.

Darío "El Loco" Cárdenas lleva once días libre desde que se escapó de la cárcel de Trelew y las pistas apuntan cada vez más lejos de Chubut . El condenado a 15 años de prisión por el asesinato de Alexis Sena —ocurrido el 18 de agosto de 2021 en Trelew — se fugó el 16 de marzo durante un traslado del penal a un consultorio céntrico donde debía recibir atención psicológica. Tenía todo preparado: se tiró por la ventana del primer piso y afuera lo esperaba un cómplice en moto.

Desde ese momento, el operativo de búsqueda no se detuvo. Se desplegaron controles en rutas y rastrillajes en distintos puntos de la región, incluído al otro lado del límite con Río Negro. Sin embargo, no hubo resultados. Y en los últimos días, la pesquisa se extendió aún más, hacia Buenos Aires , donde interviene la policía de esa provincia..

La sospecha de que Cárdenas ya no está en suelo chubutense se apoya en un antecedente concreto: cuando cometió el crimen en 2021, también logró escapar de la provincia y estuvo prófugo casi un año, hasta que fue recapturado en Mar del Plata en agosto de 2022 .

En aquella oportunidad, fue interceptado en un control de rutina en la esquina de avenida Mario Bravo y Piedra Buena, en la ciudad balnearía. Por entonces tenía 45 años, e intentó engañar a los agentes con un DNI cuya foto no coincidía con su rostro. Manejaba una Toyota Hilux que fue secuestrada por falta de documentación. Una vez confirmada su identidad —registraba una orden de captura activa— fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán.

Ese historial es, precisamente, uno de los elementos que lleva a los investigadores a mirar hacia el mismo destino en esta nueva fuga.

El sospechoso episodio en el límite con Rio Negro

A la hipótesis bonaerense se sumó un incidente que encendió las alarmas el jueves pasado en Arroyo Verde, en el límite con Rio Negro,donde un conductor evadió deliberadamente un control policial, estuvo a punto de atropellar a varios efectivos y tras una persecución, terminó abandonando el vehículo a unos cuatro kilómetros del lugar, ya dentro del territorio de la provincia vecina. Lo dejó con las llaves puestas y se esfumó.

Buscado - El Loco Cárdenas - Chubut - cárcel de trelew El Loco Cárdenas se fugó el 16 de marzo: cumplía una condena de 15 años por el crimen de un joven en Chubut.

La sospecha fue inevitable: el que iba al volante era el Loco Cárdenas. Nadie pudo confirmarlo, pero los indicios no eran poco, por lo que se amplió la búsqueda en ese lugar, a sabiendas de que no podía estar muy lejos.

El operativo que se montó en ese momento duró dos días e involucró a la policía rionegrina y el uso de drones, pero no arrojó resultados. No se pudo confirmar la identidad del conductor sospechoso, aunque los investigadores siguen sin descartar que haya sido Cárdenas.

Un proyecto contra los celulares en las cárceles

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, en su momentó apuntó a un juez por haber permitido el traslado del preso para su supuesta atención, y volvió a poner en agenda un tema que se discute hace tiempo en la provincia: el uso de celulares por parte de los internos.

Según sostuvo el funcionario a cargo de la Seguridad en la provincia, la fuga fue "claramente planificada" y contó con una logística que incluyó celulares, vehículos y recursos económicos. Además, planteó que el dinero utilizado para organizar la evasión podría provenir de estafas virtuales realizadas desde la cárcel.

"Los celulares son una herramienta clave para organizar delitos desde el encierro", afirmó Iturrioz, y aprovechó para respaldar el proyecto de Ley N° 17/26, que propone prohibir los dispositivos móviles en las cárceles. "El preso tiene que tener garantizados sus derechos básicos, pero no más que cualquier ciudadano", expresó.

Aunque circulan versiones sobre una posible red de apoyo que habría facilitado la escapatoria, desde la Justicia no confirmaron hasta el momento la apertura de una investigación formal en ese sentido.

Por el momento, el operativo de búsqueda sigue activo. Aunque "El Loco" Cárdenas continúa siendo uno de los prófugos más buscados de la región.