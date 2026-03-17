Un asesino suelto en Chubut: "Ya mató a mi hijo, no me puede hacer nada peor"

Lo dijo la madre del joven que murió a manos de “El Loco” Cárdenas, el preso que huyó cuando lo llevaron de la cárcel de Trelew a atenderse con un psicólogo.

Darí Fernando "El Loco" Cárdenas fue condenado a 15 años de prisión por el crimen de un joven de 25 años en Chubut.

La madre de Damián Sena , el joven de 25 años a manos de Darío Fernando "El Loco" Cárdenas , salió a hablar públicamente horas después de que se informó la fuga del asesino de su hijo, y apuntó directamente contra un juez de Chubut por haber autorizado el traslado que le permitió escapar.

"Me dio mucha bronca, porque costó mucho llegar a juicio y que fuera condenado. Cuando por fin parecía que mi vida volvía a la normalidad, pasa esto. Es volver a cero", dijo Silvia Nievas en diálogo con ADNSUR.

“El Loco” Cárdenas, que cumplía una condena de 15 años en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, se fugó este martes durante una consulta psicológica en Belgrano al 600 .

El traslado había sido autorizado por el juez Marcelo Nieto Di Biase. Por razones de privacidad, los policías que lo custodiaban no pudieron ingresar al consultorio, y el detenido aprovechó para escapar por una ventana.

Afuera lo esperaba un cómplice en moto, lo que confirmó que la fuga estaba planificada de antemano.

“Podía tener atención de forma virtual”

Silvia cuestionó tanto la autorización del traslado como el acceso a celulares dentro del penal, que habría facilitado la organización de la fuga. "Hoy en día, con toda la tecnología que hay, podía tener atención psicológica de forma virtual dentro de la cárcel. No hay necesidad de que vaya. Más un delincuente tan peligroso, condenado por homicidio", sostuvo.

La mujer también advirtió que Cárdenas ya demostró capacidad para mantenerse prófugo por largo tiempo: recordó que tras cometer el crimen, el 18 de septiembre de 2021, estuvo ocho meses escondido, sin que pudieran capturarlo.

La victima de Dario Fernando Cárdenas, el asesino que se fugó en Chubut, junto a su madre. Silvia Nieva con su hijo Damián Sena, asesinado en 2021: la muer recordó que luego del crimen, Cárdenas estuvo 8 meses prófugo y fue hallado en Mar del Plata, viviendo bajo una falsa identidad.

Lo encontraron finalmente en Mar del Plata, donde ya había alquilado una casa, contaba con una camioneta y usaba documentos falsos para ocultar su identidad. "Tiene los medios económicos y el apoyo de la delincuencia como para hacerlo nuevamente", advirtió.

"No le puedo tener miedo"

A pesar de la sorpresa y el malestar que le generó la noticia, Silvia aseguró que el conocimiento de que el prófugo esté libre no le da miedo. "Debe estar más preocupado de escapar de Trelew, si es que ya no lo hizo, que de tomar algún tipo de represalia. No le puedo tener miedo porque ya mató a mi hijo, no me puede hacer nada peor", sintetizó.

En cambio, su principal preocupación es su nieta, hija de Damián, que tenía siete años al momento del crimen.

Hoy es adolescente y se enteró de la fuga a través de las redes sociales. "Se puso muy mal. Para ella es un trauma. Siente miedo, le da bronca. Es la persona que le sacó a su papá", describió Silvia.

El juicio y la condena en Chubut

En el juicio, la fiscal Julieta Gamarra sostuvo que Cárdenas mató a Damián de un tiro en la cabeza como represalia por un supuesto robo de droga. Un jurado popular avaló esa hipótesis y determinó la condena.

"Gracias a la fiscal, que se puso el caso al hombro, y al jurado popular que se puso en mi lugar y cumplió su rol, se logró una condena", remarcó Silvia, quien ahora aguarda que el prófugo sea recapturado y esa decisión judicial se cumpla.