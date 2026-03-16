Está la autopsia del adolescente asesinado en un boliche de Chubut: una brutal puñalada al corazón

El informe forense reveló que durante la pelea en Puerto Madryn sufrió al menos tres heridas de arma blanca, una de ellas en el pecho. Tenía 16 años.

B.L, o "Bruce", el adolescente de 16 años asesinado en una disco de Puerto Madryn, en Chubut.

La autopsia practicada al adolescente de 16 años asesinado en el boliche Cleopatra de Puerto Madryn, en Chubut , reveló los detalles del brutal ataque que terminó con su vida: la víctima presentaba al menos tres heridas cortantes, y fue una puñalada profunda en el pecho, que impactó directamente en la zona del corazón, la que resultó fatal.

El episodio ocurrió cerca de las 4:15 de la madrugada dentro del local bailable ubicado sobre la calle Marcos A. Zar , cuando una pelea entre dos menores derivó en una tragedia que conmociona a Chubut.

Según informó el jefe de la Unidad Regional de la policía de Chubut , el comisario Diego Williams , dos de las heridas se encontraban en la zona del tórax y una tercera en la parte baja de la espalda.

Sin embargo, fue la lesión en el pecho la que determinó el desenlace fatal: impactó en la zona del corazón y provocó una rápida hemorragia interna, según reveló el informe forense tras la autopsia practicada al cuerpo del menor fallecido.

La pelea que terminó en la muerte del adolescente

El comisario Williams también precisó cómo se desarrolló el ataque: en medio de la pelea, uno de los adolescentes sacó un arma blanca que llevaba entre sus prendas y atacó al otro joven.

El arma —un cuchillo de características similares a uno de cocina— fue hallada dentro del local, donde había sido descartada luego de la agresión.

La disco Cleopatra - Puerto Madryn - Chubut Cleopatra disco, el boliche de Puerto Madryn donde mataron de una puñalada a un chico de 16 años: fue clausurado.

Tras el incidente, personal de seguridad del boliche retiró a ambos menores involucrados y los entregó a efectivos policiales que realizaban servicio adicional en la puerta del establecimiento.

La víctima, identificada como B.L. y por el apodo “Brus” -por tratarse de menores de edad, no se informaron los nombres de los involucrados-, fue trasladada de urgencia al hospital e ingresó a quirófano, pero murió poco después pese a los intentos del equipo médico por salvarle la vida.

El presunto responsable de su fallecimiento, en tanto, fue llevado a la Comisaría Primera de Puerto Madryn. Posteriormente, según informaron medios locales, en horas de la mañana del domingo, familiares y allegados a la víctima se presentaron frente a su vivienda, intentaron incendiarla y agredieron a su padrastro, situación que requirió la inmediata intervención de personal de la Comisaría Cuarta.

Tres meses de prisión preventiva

En el marco de la causa, este lunes se realizó la audiencia de apertura de investigación en sede judicial, donde la Fiscalía expuso los primeros elementos reunidos sobre el hecho. Como resultado, el adolescente que está siendo siundicado como presunto autor del homicidio recibió tres meses de prisión preventiva, que está cumpliendo en el Centro de Orientación Socio Educativo (COSE), un instituto de detención y reeducación de menores en conflicto con la ley penal situado sobre la Ruta Nacional 3 entre Puerto Madryn y Trelew.

El boliche, que había sido evacuado inmediatamente después del hecho, fue clausurado preventivamente por las autoridades.

Policías en el boliche Cleopatra de Puerto Madryn, donde mataron a un adolescente (1) Chubut: policías en el boliche Cleopatra de Puerto Madryn, donde mataron a un adolescente.

Durante las primeras diligencias, el personal policial realizó el relevamiento de la escena del crimen, el secuestro del arma blanca y la toma de testimonios a varias personas que se encontraban dentro del boliche al momento del ataque.

También intervino personal de Criminalística, que ahora trabaja en el análisis de las evidencias recolectadas con el objetivo de reconstruir la dinámica del ataque y determinar cómo se originó el conflicto entre los adolescentes.

La investigación continúa con la recopilación de testimonios de quienes estaban presentes esa noche.